برنامه های مراسم ۹ دی در مازندران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف‌پور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران اظهار کرد: ترامپ رئیس جدید آمریکا با خروج از برجام و دوباره برقرار کردن تحریم همه‌جانبه به‌ویژه تحریم نفتی می‌خواهد مردم ایران را وادار کند که ۱۳ آبان در مقابل خواسته آمریکا تسلیم شوند ولی مردم با حماسه پُرشور در این مراسم با شعار«۴۰ سال استکبارستیزی، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی» پاسخ دندان شکنی به دولت آمریکا دادند.

وی بیان کرد: حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت یا ولایت است که همزمان با چله انقلاب اسلامی مراسم نهم دی با شعار « ۴۰ سال ولایت‌مداری، بصیرت و استقامت رمز جاودانگی آن» در سراسر شهرهای مازندران برگزار می‌شود که لازم است مردم همانند گذشته هرچه بیشتر برای تجلی وحدت، ولایت مداری، بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت حضور پُرشور داشته باشد.

مکان و زمان برگزاری مراسم نهم دی در شهرستان‌های استان مازندران

۱- ساری: ساعت ۹:۳۰ روز یک‌شنبه ۹ دی ماه در امام‌زاده یحیی ساری با سخنرانی حجت الاسلام ‌سید صدرالدین شریعتی استاد حوزه و دانشگاه

۲ – قائم‌شهر: ‌ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه ۸ دی در حسینیه عاسقان ثارالله با سخنرانی سردار طلایی‌نیک معاون وزارت دفاع

۳ – بابل: ساعت ۱۰ صبح روز یک‌شنبه ۱۰ دی در آستانه امام‌زاده قاسم (ع) باسخنرانی حجت‌الاسلام موحد مسؤول سابق نمایندگی ولی فقیه در سپاه البرز

۴– نکا: بعد از نماز مغرب و عشاء روز شنبه ۸ دی در مسجد جامع نکا باسخنرانی حجت‌الاسلام روان‌بخش عضو هیأت علمی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم

۵– بهشهر: روز جمعه ۷ دی همراه با نماز مغرب و عشا در حسینیه قتلگاه با سخنرانی سعدالله زارعی کارشناس سیاسی از تهران

۶–جویبار: ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۱۱دی در حسینیه جوان محله جویبار باسخنرانی حجت‌الاسلام رضایی نماینده ولی فقیه در نیروی هوا فضای کشور

۷-بابلسر: ساعت ۹:۳۰ صبح روز یک‌شنبه ۹ دی در سالن اجتماعات سپاه(سینما شقایق )بابلسر با سخنرانی حجت‌الاسلام طلابیان امام جمعه سابق بابلسر

۸–آمل: ۱- ساعت ۹صبح روز یک‌شنبه ۹ دی در حوزه علمیه امام حسن عسگری آمل باسخنرانی سردار میر شکار از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و حجت‌الاسلام یعقوبیان استاد حوزه و دانشگاه

۲ - بعد از نماز مغرب و عشا روز یک‌شنبه ۹ دی در آستانه مبارکه امام‌زاده ابراهیم(ع) آمل باسخنرانی سردار باشتاق فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه

۹ –فریدونکنار: بعد از نماز مغرب و عشا روز پنج شنبه ۶ دی در مصلای فریدونکنار با سخنرانی حجت‌الاسلام بی‌آزار تهرانی از خطبای تهران

۱۰–محمودآباد: ساعت ۱۰ صبح روز یک‌شنبه ۹ دی در مصلای موقت محمودآباد با سخنرانی حجت‌الاسلام موسوی امام جمعه

۱۱– نور: ساعت ۱۰:۳۰ روز یک‌شنبه ۹ دی در مسجد جامع نور باسخنرانی حجت‌الاسلام احمدی ارجمند امام جمعه نور

۱۲–نوشهر: ساعت ۱۰ صبح روز یک‌شنبه ۹ دی در مسجد جامع نوشهر باسخنرانی علی اصغر زارعی جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور

۱۳ –چالوس: ساعت ۱۰صبح روز یک‌شنبه ۹ دی در مسجد جامع چالوس باسخنرانی حجت‌الاسلام یعقوبیان استاد حوزه و دانشگاه

۱۴–عباس‌آباد: بعد از نماز مغرب و عشا روز شنبه ۸ دی در مسجد جامع باسخنرانی حجت‌الاسلام غفاری‌فر استاد حوزه و دانشگاه

۱۵-گلوگاه: بعد از نماز مغرب و عشا روز یک‌شنبه ۹ دی در مسجد محمدی باسخنرانی سردار کریم‌پور مشاور فرماندهی کل سپاه

۱۶– تنکابن: ساعت ۱۱ روز یک‌شنبه ۹ دی در مسجد حضرت ولی‌عصر(عج)تنکابن باسخنرانی حجت‌الاسلام پوراکبر امام جمعه تنکابن

۱۷-رامسر: ساعت ۹:۳۰ روز یک‌شنبه در محل تجمع میدان روبه‌روی شهرداری رامسر با سخنرانی حجت‌الاسلام قائمی مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه رامسر

۱۸–میاندورود: بعد از نماز مغرب و عشا روز یک‌شنبه ۹ دی در مسجد امام جعفر صادق(علیه السلام) سورک

۱۹-کلاردشت: ساعت ۱۱ روز یک‌شنبه ۹ دی در مسجد جامع باسخنرانی آیت‌الله معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری

۲۰– سوادکوه شمالی: ساعت ۱۶ روز یک‌شنبه ۹ دی پیاده‌روی از یادمان شهدای گمنام تامسجد جامع با سخنرانی سردار مقدسی از فرماندهان سپاه قدس

۲۱- سیمرغ: ۱-بعد از نماز مغرب و عشا روز شنبه ۸ دی در مسجد حضرت ولی‌عصر(عج)شهرستان سیمرغ با سخنرانی حجت‌الاسلام موحد مسؤول سابق نمایندگی ولی فقیه در سپاه البرز

۲- ساعت ۱۴:۳۰ روز یک‌شنبه ۹ دی در مصلای جمعه شهرستان سیمرغ باسخنرانی محمدعلی غلامیان از تهران

۲۲ –پل‌سفید: بعد از نماز مغرب و عشا روز یک‌شنبه ۹ دی در مسجد جامع پل‌سفید با سخنرانی حجت‌الاسلام غلامی نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران

۲۳-مرزن‌آباد: ساعت ۱۰:۳۰ روز یک‌شنبه ۹ دی در مسجد المهدی باسخنرانی حجت‌الاسلام قائمی معاون آموزش حوزه‌های علمیه استان

۲۴-هچیرود: ساعت ۱۵ روز شنبه ۸ دی در مجتمع فرهنگی سماء دلگشا باسخنرانی حجت‌الاسلام جباری امام جمعه چالوس

۲۵-بندپی شرقی: بعد از نماز مغرب و عشا روز شنبه ۸ دی در مصلای جمعه شهربا سخنرانی حجت‌الاسلام غلامی نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران

۲۶-بندپی غربی: بعد از نماز مغرب و عشا روز شنبه ۸ دی در مسجد جامع روستای شهید عبدالله باسخنرانی حجت‌الاسلام حاجی‌زاده امام جمعه بندپی غربی

۲۷-گتاب: بعد از نماز مغرب و عشا روز یک‌شنبه ۹ دی در مسجد جامع شهر گتاب با سخنرانی حجت‌الاسلام تقی‌پور امام جمعه گتاب

۲۸- بابل‌کنار: ساعت ۱۱ روز یک‌شنبه ۹ دی در مصلای جمعه شهر باسخنرانی حجت‌الاسلام عابدی امام جمعه بابل‌کنار

۲۹- امیرکلا: بعد از نماز مغرب و عشا روز شنبه ۸ دی در حسینیه چهل ستون امیرکلا باسخنرانی حجت‌الاسلام ادیانی رئیس عقیدتی سیاسی ناجای کشور

۳۰-بهنمیر: بعد از نماز مغرب و عشا روز سه‌شنبه ۱۱ دی در مصلای جمعه بهنمیر با سخنرانی سردار اهوازی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس

۳۱- هادی‌شهر: ساعت ۱۵ روز شنبه ۸ دی مقابل بخشداری باسخنرانی حجت‌‍الاسلام قلی‌پور امام جمعه بابلسر

۳۲-لاله‌آباد: ساعت ۱۵ روز یک‌شنبه ۹ دی در مصلای جمعه شهر باسخنرانی حجت‌الاسلام قلی‌پور امام جمعه بابلسر