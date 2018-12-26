به گارش خبرنگار مهر، الله کرم نصیری ظهر چهارشنبه در ستاد تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه گوشت منجمد در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود، اظهار داشت: توزیع گوشت قرمز منجمد تا ثبات قیمت ها در این استان تداوم دارد.

وی بیان کرد: نظارت ها برای کاهش قیمت گوشت در سطح استان در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال وبختیاری بیان کرد: باید تمهیدات لازم برای عرضه گوشت قرمز با قیمت دولتی و رسیدن به دست مصرف کننده در این استان اندیشیده شود.

وی بیان کرد: شناسایی متخلفان و برخورد با انها در این زمینه ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال وبختیاری تاکید کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه مرغ در سطح استان آماده کشتار و توزیع در بازار استان است.

وی تاکید کرد: عرضه گوشت قرمز باید در مراکز عرضه به خوبی مدیریت شود.