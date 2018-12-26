هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم/ مردم دلخور نباشند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قطر، پیام نیازمند در حاشیه تمرین عصر امروز گفت: خوشحالم از اینکه اولین حضورم در اردوی تیم ملی بزرگسالان را تجربه می کنم و از کادر فنی هم ممنون هستم که به من اعتماد کردند ومن به عنوان یکی از سه دروازه بان تیم ملی در جام ملتهای اسیا حضور خواهم داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنی بتوانی دروازه بان اول تیم ملی بشوی، گفت: تا شروع بازیها نزدیک به ۱۵ روز باقی مانده و مشخص نیست چه کسی درون دروازه قرار می گیرد اما همینکه در تیم ملی هستم بسیار خوشحالم و امیدوارم هر کدام از ما درون دروازه ایستاده ایم عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

دروازه بان تیم ملی در پاسخ به این پرسش که حریفان را چطور می بینید، گفت: بازیهای سختی را پیش رو داریم و نمی توانیم هیچ تیمی را دست کم بگیریم. باید تدابیر کادر فنی را اجرا کنیم و بتوانیم با دو بازی دوستانه دیگر که در پیش داریم کاملا به آمادگی رسیده و به موفقیتی بزرگ دست پیدا کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تورنمنت بزرگی پیش روی ما است و باید همه دست به دست هم دهیم تا موفق شویم. می دانیم که مردم از ما و کادر فنی تا حدودی دلخور هستند اما امیدوارم این دلخوری را کنار گذاشته و همه دعا کنند تا تیم ملی موفق باشد.

نیازمند در پایان خاطرنشان کرد: هدف همه ما موفقیت تیم ملی در جام ملت های آسیا است و امیدوارم بتوانیم در پایان جام را بالای سر ببریم.