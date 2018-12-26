به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت روز ملی ایمنی اظهار کرد: تغییر اقلیم و افزایش دما باعث شده سیلاب های امروز گلستان شبیه به سیلاب های گذشته نباشد.

وی افزود: امروزه در گلستان بارندگی ها با شدت بیشتر و زمان کمتر را شاهد هستیم و همین امر باعث شده خاک قدرت جذب نداشته باشد و سیلاب جاری شود.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان ادامه داد: سدسازی های انجام شده در گلستان مخاطرات سیل را کاهش داده و گواه این موضوع سیل سال ۱۳۹۵ بود که اگر سد گلستان نبود سیل آن سال شهرهای گنبدکاووس و آق قلا را کاملا تخریب می کرد.

وی اضافه کرد: سدسازی ها بر اساس مطالعات مشاوران و تصمیم شورای عالی استان ها، برای جلوگیری از سیل، مهار رودخانه ها و هدایت آن به دریا انجام می شود.

نظری به اقدامات انجام شده برای مدیریت سیل و کاهش مخاطرات این حوزه هم اشاره و تصریح کرد: دیواره سازی رودخانه ها، لایروبی، اجرای کف بند، انجام مطالعات حریم و بستر، سدسازی ها و شناسایی نقاط آسیب پذیر به منظور کاهش خسارات ناشی از سیل در استان در حال انجام است.

وی متذکر شد: گلستان هر ساله شاهد دو تا سه سیل ویرانگر است و ما نمی توانیم جلوی وقوع سیل را بگیریم اما می توانیم با حوادث سازش ایجاد کنیم.

به گفته نظری اگر به طبیعت تعرض کنیم طبیعت بر ما غلبه می کند از اینرو باید تلاش کنیم با آگاهی سازی مردم، شناسایی گلوگاه ها اصلی سیلاب و همچنین آمادگی لازم برای مقابله، خسارت و آسیب های این حوزه را کاهش دهیم.