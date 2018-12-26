حضور ۱۱۱ خیر حقوقی و ۴۹ خیر حقیقی مدرسه ساز در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز در زلزله کرمانشاه با حضور سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش و استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در زلزله سال گذشته کرمانشاه، ۷۸ مدرسه با بیش از ۴۰۰ کلاس درس آسیب دید. برای ادامه آموزش در این مناطق ۴۷۵ کانکس به همت خیرین تامین شد. همچنین خیرین برای ساخت ۱۳۵ پروژه با ۶۳۵ کلاس درس در این مناطق ورود کردند و بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان تعهد ساخت فضای آموزشی تقبل کردند.

در این مراسم مهرالله رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: ۷۱۸ مدرسه در منطقه کرمانشاه داشتیم. از این تعداد مدرسه ۷۸ مدرسه آسیب دیدند و مدارس بسیاری آسیب ندیدند و به عنوان کانون اسکان موقت بودند.

وی ادامه داد: بعد از زلزله ساخت و ساز مدارس جدید مورد توجه قرار گرفت و ۱۱۱ خیر حقوقی و ۴۹ خیر حقیقی وارد عمل شدند و بیشترین مدرسه در منطقه سر پل ذهاب ساخته شد.

رخشانی مهر با بیان اینکه مهرماه امسال ۵۹ مدرسه را تحویل دادیم و در طول سال نیز ۱۷ مدرسه احداث شد، افزود: سرانه فضای آموزشی در این منطقه ۶.۵۸ مترمربع بود که به ۷.۲۱ متر مربع رسیده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: مدارس به خوبی ایمن شدند و در زلزله بعدی در کرمانشاه هیچکدام از مدارس حتی ترک هم ندیدند.

همچنین در این مراسم هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه گفت: زلزله ۷/۳ ریشتری کرمانشاه زلزله بزرگی است و در کشور ما بین ۱۵ تا ۲۰ سال یکبار چنین زلزله هایی را داریم.

وی ادامه داد: در این حادثه امداد و نجات در کمترین زمان ممکن انجام شد و ۱۱ هزار نیروی امداد و نجات حضور داشتند. در کمتر از ۱۳ ساعت ۹۸۰۰ نفر را نجات دادیم و این یک رکورد است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: در شرایط اضطراری سراغ اردوگاه زدن نبودیم. به همین دلیل جلوی منزل هر کسی اسکان آنها را در نظر گرفتیم.

وی بیان کرد: رئیس جمهور نیز۳۶ ساعت بعد از زلزله کرمانشاه به آنجا آمد. حضور وی و ۹ وزیر تخصیص اعتبار در جریان زلزله برای بازسازی باعث شد کار با سرعت بالایی توسط بنیاد مسکن پیش برود.

به گفته وی ۱۰۴ هزار واحد مسکونی تخریب و نیازمند تعمیرات بودند و اکنون ۷۷ هزار واحد تمام شده است که ۲۲ هزار واحد مسکونی و ۵۵ هزار واحد تعمیراتی در اختیار خانواده ها گذاشته شده است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: ۲۶۵ میلیارد تومان کالای غیر نقدی مردم کمک کردند. همچنین ۶۲ میلیاردتومان کمک مالی از سوی مردم را هم شاهد بودیم.