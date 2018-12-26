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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۷

مهدی ترابی:

مهم نیست چه کسی بازی می کند/ هدف موفقیت تیم ملی است

مهم نیست چه کسی بازی می کند/ هدف موفقیت تیم ملی است

مهاجم تیم ملی ایران گفت: مهم نیست چه کسی بازی می کند، هدف ما تنها موفقیت تیم ملی در جام ملت های آسیا است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قطر، مهدی ترابی در حاشیه تمرین عصر امروز تیم ملی گفت: خوشحالم که توانستم در لیست نهایی تیم ملی باشم و امیدوارم این توان را داشته باشم که بتوانم به تیم ملی کشورم کمک کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که چند بازیکن تیم ملی را در اختیار نخواهیم داشت، گفت: قطعا این موضوع برای ما بسیار سخت است. مطمئنم که آنها دعاگوی ما هستند و امیدوارم در باشگاههایشان موفق باشند و ما را هم دعا کنند تا سربلند باشند.

مهاجم تیم ملی در خصوص دیدار برابر فلسطین گفت: امیدوارم این بازی درس بزرگی به ما بدهد. آنها شبیه تیم ملی یمن بازی  می کردند و آرزو می کنم بتوانیم در دیدارهای رسمی موفق باشیم.

وی در خصوص شرایط خودش هم افزود: شرایط من بسیار خوب است البته مهم نیست چه کسی درون زمین قرار می گیرد و تنها هدف ما موفقیت تیم ملی است.

مهدی ترابی در پایان خاطرنشان کرد: به دعای هواداران نیازمندیم و امیدواریم آنها ما را دعا کنند تا بتوانیم باحمایت و دعای خیر آنان در جام ملت های آسیا موفق باشیم.

کد مطلب 4496499

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