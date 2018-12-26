پنتاگون اذعان کرد: ایران خواستار حکومتی باثبات در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان، وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» در گزارشی که اخیراً به کنگره این کشور ارسال کرده است، اذعان کرد: ایران خواستار حکومتی باثبات در افغانستان است.

در گزارش ۶ ماهه وزارت دفاع آمریکا درباره تحولات افغانستان به کنگره آمده است: ایران خواهان دولتی باثبات در افغانستان است تا (با حضور آن) اهداف تهران مانند نابودی داعش در افغانستان، پایان‌ دادن به حضور آمریکا و ناتو و توجه به دغدغه‌ های ایران مانند حقوق آبی و امنیت مرزی محقق شود.

در بخش دیگری از این گزارش نیز آمده است: ایران، چین، و روسیه از بازیگران اصلی در افغانستان هستند و بر این اساس خواهان حل و فصل مشکلات در این کشور از طریق مذاکره می باشند.

پنتاگون در این گزارش ادعا کردایران بیش از همه در غرب، مرکز و شمال افغانستان، یعنی مناطقی که در آن‌ ها افغانستانی‌ ها تاریخ، فرهنگ، مذهب و زبان مشترکی با ایران دارند، نقش‌ آفرینی می‌ کند.