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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۳۸

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

ذخیره سازی کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری انجام شد

ذخیره سازی کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری انجام شد

شهرکرد- معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ذخیره سازی کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شمسی پور ظهر چهارشنبه در ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه ذخیره سازی کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری انجام شده است، اظهار داشت: هیچ کمبودی از کالاهای اساسی خانوار در سطح استان وجود ندارد.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تمهیدات لازم برای عرضه کالاهای اساسی در بازار در صورت نیاز اندیشیده شده است.

وی بیان کرد: بازرسی ها برای جلوگیری از تخلفات صنفی در سطح بازار های استان چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مبارزه با گران فروشی از مهمترین اهداف افزایش نظارت ها در بازار استان است.

کد مطلب 4496504

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