اختلافات در فضای دوستانه مطرح و حل شود/نیازمند وحدت و همدلی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر چهارشنبه در جلسه با استاندار و ائمه جمعه استان همدان وحدت و همدلی را نیاز امروز جامعه برشمرد و گفت: روحانیون نباید اجازه دهند در جامعه تفرقه و اختلاف ایجاد شود چراکه امروز پیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامشیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: همه مسئولان برای خدمت به مردم باید در کنار هم باشند و اگر این وحدت و همدلی وجود داشته باشد خدمت رسانی بیشتری به مردم انجام می‌شود.

آیت الله محمدی بابیان اینکه متاسفانه اخبار غیر واقعی در فضای مجازی زیاد شده است و نباید اجازه دهیم که این موضوع در فضای واقعی جامعه دیده شود، گفت: اگر بیشتر کنار هم باشیم دشمن نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: اختلافات باید در فضای دوستانه مطرح شود و اجازه ندهیم دیگران از این فضا سوء استفاده کنند چون در شرایط فعلی کشور نیازمند وحدت و همدلی هستیم.

استاندار همدان نیز با بیان اینکه در شرایط فعلی نیازمند وحدت و همدلی هستیم و به فرموده مقام معظم رهبری و تاکید رئیس جمهور، دولت در خط مقدم جنگ اقتصادی است و باید همه به دولت جهت پیشبرد امور کمک کنند، گفت: تحقق اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی یک وظیفه همگانی است و همه باید تلاش کنند تا در جهت خدمت رسانی بیشتر به مردم با وحدت و همدلی حرکت کنیم.

سیدسعید شاهرخی گفت: روحانیون آگاه و انقلابی همیشه دغدغه نظام و انقلاب را داشته اند و نقش اساسی در جهت کمک به حل معضلات و مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه دارند چون روحانیت حلقه واسطه مردم و حاکمیت است.

استاندار همدان گفت: امسال مناسبت مهم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را داریم و یک سال خاص است و باید دستاوردهای انقلاب به مردم گفته شود.

شاهرخی اضافه کرد: ۲۲ بهمن امسال باید از سوی همه دستگاه های اجرایی به صورت ویژه دیده شود و در شرایط خاص فعلی نسبت به معرفی دستاوردهای انقلاب تلاش کنیم.

وی گفت: استکبار طی ۴۰ سال به دنبال ضربه زدن به نظام است و از جنگ تحمیلی تا داعش همه از برنامه های دشمن بود اما هیچ کدام از نقشه ها عملی نشده و علت آن تنها وحدت و همدلی مردم و پیوند مردم با رهبری است.

استاندار همدان گفت: ۲۵۰ شبکه ماهواره ای برای ایجاد اختلاف و تفرقه علیه ایران اسلامی راه اندازی شده و این رسالت ماست که در برابر نقشه دشمن هوشیار باشیم.

شاهرخی گفت: نقشه اصلی دشمن به جای تهاجم نظامی، ایجاد اختلاف بین ملت و حاکمیت است و به فرموده مقام عظم رهبری دولت در خط مقدم جنگ اقتصادی است و امروز هر سه قوه به صورت ویژه همکاری خوبی با همدیگر دارند و افق آینده کاملا روشن است.

استاندار همدان گفت: سفر به شهرستان ها و دیدار با اقشار مختلف مردم درجهت تقویت اعتماد عمومی در اولویت است کمااینکه در حوزه کاری مهمترین موضوع توجه به اشتغال زایی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری است.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی، انقلاب احیاء ارزش های اسلامی و مردم سالاری دینی است، گفت: در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی امروز این انقلاب اسلامی است که در اوج قدرت، از ارزش های انسانی و مردم سالاری دینی حمایت می کند

شاهرخی تاکید کرد: رمز پیروزی و تداوم انقلاب، وجود رهبر فرزانه انقلاب و حضور یکپارچه مردم در صحنه های مختلف بوده و در این میان نقش روحانیت به ویژه ائمه جمعه نقشی ممتاز و پیشرو است.