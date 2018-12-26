نیازمند آموزش پایه و همگانی برای مدیریت حوادث در گلستان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی هروی عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت روز ملی ایمنی، اظهار کرد: هماهنگی و آمادگی دستگاه های اجرایی ددر صورت بروز حادثه بسیار مهم است اما این هماهنگی بین دستگاهی باید پیش از وقوع حادثه انجام شود.

وی افزود: مانورهای میدانی و به نمایش گذاشتن ظرفیت ها و توانمندی ها می تواند به هماهنگی بین دستگاهی پیش از وقوع حوادث در استان کمک کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با تاکید بر انجام آموزش های این حوزه از سنین پایین و مهد کودک ها، ادامه داد: تلاش داریم در معاونت امور جوانان آموزش های را نهادینه کنیم.

وی با بیان این که خدمات داوطلبانه شالوده فعالیت های حوزه هلال احمر است، گفت: باید بتوانیم تعداد افراد آموزش دیده در حوزه امداد و نجات و آموزش های تخصصی را افزایش دهیم.

هروی با تاکید بر انجام آموزش های پایه و همگانی برای کاهش تلفات و خسارات ناشی از بلایای طبیعی تصریح کرد: حضور نیروهای امدادی در زمان وقوع حوادث با تاخیر انجام می شود و مردم آموزش دیده می توانند تا حضور نیروهای امدادی صحنه حادثه را مدیریت کنند و این نکته ضرورتی است که باید در استان مورد توجه قرار گیرد.