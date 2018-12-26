ازسرگیری جلسات شورای فنی شهرداری تهران با حضور اعضای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا براعلام روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، اعضای جدید شورای فنی شهرداری تهران که متشکل از ۳ عضو حقیقی شامل علی اکبر ترکان، محمدعلی پنجه پولادگران و مهدی تفضلی و همچنین ۲ عضو حقوقی شامل ایرج معزی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و افشین حبیب زاده عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران است، طی نشست مذکور گردهم آمدند.

اعضای شورای فنی شهرداری تهران در این نشست ضمن تاکید بر لزوم تسریع فرآیند انتقال دبیرخانه شورا و دفتر نظام فنی و اجرایی به معاونت فنی و عمرانی، پیرامون مواردی همچون زمان بندی برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر کردند. اعضای شورا همچنین توافق کردند ضمن بررسی دقیق وظایف شورای فنی، با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین وظایف شورا و بازنگری های صورت گرفته در ساختار نظام فنی و اجرایی، سند مربوط به وظایف کمیته های کارشناسی به روزرسانی شود.