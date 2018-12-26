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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۴۳

ازسرگیری جلسات شورای فنی شهرداری تهران با حضور اعضای جدید

ازسرگیری جلسات شورای فنی شهرداری تهران با حضور اعضای جدید

نخستین نشست شورای فنی شهرداری تهران پس از بازگشت مجدد دبیرخانه این نهاد به معاونت فنی و عمرانی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا براعلام روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، اعضای جدید شورای فنی شهرداری تهران که متشکل از ۳ عضو حقیقی شامل علی اکبر ترکان، محمدعلی پنجه پولادگران و مهدی تفضلی و همچنین ۲ عضو حقوقی شامل ایرج معزی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و افشین حبیب زاده عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران است، طی نشست مذکور گردهم آمدند.

اعضای شورای فنی شهرداری تهران در این نشست ضمن تاکید بر لزوم تسریع فرآیند انتقال دبیرخانه شورا و دفتر نظام فنی و اجرایی به معاونت فنی و عمرانی، پیرامون مواردی همچون زمان بندی برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر کردند. اعضای شورا همچنین توافق کردند ضمن بررسی دقیق وظایف شورای فنی، با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین وظایف شورا و بازنگری های صورت گرفته در ساختار نظام فنی و اجرایی، سند مربوط به وظایف کمیته های کارشناسی به روزرسانی شود.

کد مطلب 4496512
نورا حسینی

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