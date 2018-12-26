لزوم از سرگیری جلسات شورایاران در صحن شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی با توجه به اهمیت بازتاب نتایج پژوهشی تحقیقات در حوزه محیط زیست به ویژه با محوریت آب گفت: با توجه به زحمت‌هایی که برای امکان بهره برداری از آب در توسعه شهرهاکشیده می‌شود، می‌بایست «ادب و فرهنگ آب» آنگونه‌ای که شایسته ذات آن است در حیات شهر و زندگی شهروندان جریان یابد و این تنها زمانی میسر می شود که تحولی در نگرش به موضوع آب و آبادانی شکل گیرد.

وی افزود: در سفر نامه جهانگردانی که به ایران سفر کرده‌اند اسناد بسیار ارزشمندی است که نشان می‌دهد چگونه این افراد به شدت تحت تاثیر نظام آبیاری تهران قرار گرفته‌اند؛ بطوریکه از کمترین آب بیشترین بهره را می‌بردند. اما این روند در خلال تحولات و تغییرات بعدی دچار دگرگونی و واژگونی شده است.

مسجد جامعی در ادامه بازدید از عکس‌های مرتبط با توسعه بی قواره شهر، گسترش حاشیه نشینی، آلودگی هوا و برهم ریختگی منظر شهری گفت: در دوره سوم و چهارم شورای شهر، روال شایسته‌ای بود که از شورایاران مناطق مختلف برای طرح مسائل و مشکلات محلات شهر در صحن علنی دعوت می‌شد، اما این روند فعلا متوقف شده که امیدوارم مجددا از سر گرفته شود.

وی افزود: در خلال این گزارشات بسیاری از مشکلات ارائه و در کمیسیون‌های مختلف مورد رسیدگی قرار می‌گرفت که از مهمترین آنها توجه به مسئله آب و شبکه فاضلاب شهری بود که منجر به تصمیمات تاثیرگذاری نیز شد و در دوره‌ای که مسئولیت این ستاد را عهده دار بودم توافق نامه‌هایی میان سازمان آب و فاضلاب و ستاد شورایاری‌ها منعقد گردید. ما در تابستان امسال در تهرانگردی موضوعی با محوریت آب، از چند پروژه بازچرخانی متمرکز آب در شهر تهران دیدن کردیم. با وجود ضرورت توجه جدی به موضوع تصفیه پساب و بازچرخانی آب برای آبیاری فضای سبز، این موضوع به صورت جدی پیگیری و اجرا نشده است. به واقع این مسئله دو سو دارد. حتی اگر ما آن را جدی تلقی کنیم و طرف مقابل حاضر به مشارکت نباشد راه به جایی نمی‌برد.

وی یکی از شهرک‌ها را مثال زد که با وجود تصفیه محلی فاضلاب؛ اما مدیریت صحیحی به منظور برخورداری از ظرفیت‌های بازچرخانی ندارد.

وی افزود: در این نمایشگاه در قاب نگارهای این نمایشگاه از تاثیر متقابل ذخایر ارزشمند محیط زیستی بر توسعه صنعتی، اشتغال زایی و رونق گردشگری شهرها و روستاها و همچنین نقش مدیریت‌های کوتاه مدت و غیر اصولی بر نابودی منابع طبیعی جنگلی و تالابها و اثرات آن بر تغییر الگوی زیستی پرندگان مهاجر، گسترش حاشیه نشینی، آلودگی بصری و خشکسالی آثاری ارائه شده است.