نتانیاهو: مشغول مقابله با تثبیت حضور ایران در سوریه هستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پُست، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه اعلام کرد: علیرغم تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه، مشغول مقابله با تثبیت حضور ایران در این کشور هستیم.

نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی در مؤسسه نیروی هوائی این رژیم در این خصوص ادعا کرد: تصمیم ترامپ، سیاست ما برای ایستادگی قاطع علیه ایران در سوریه را تغییر نمی‌ دهد!

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در تصمیمی غیرمنتظره اعلام کردکه تصمیم دارد نیروهایش را از سوریه خارج کند.

گفتنی است، پدافند هوایی کشور سوریه دیشب با استفاده از سامانه‌های اس-۳۰۰ روسی توانست ۸ عدد از ۱۰ موشک شلیک شده توسط رژیم صهیونیستی به سمت سوریه را در آسمان منهدم کند.