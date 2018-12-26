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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۵۴

نماینده رژیم‌صهیونیستی در سازمان‌ملل استعفا داد

نماینده رژیم‌صهیونیستی در سازمان‌ملل استعفا داد

نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، «دنی دانون» نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه استعفا داد.

بر اساس اعلام رسانه های صهیونیستی، وی که پیش از این تصدی به عنوان وزیر علوم صهیونیست ها مشغول به کار بود، قرار است در انتخابات ماه مارس سال آینده میلادی بار دیگر به عرصه سیاست ورود کند.

وی در تلاش است موقعیت حزب لیکود در این انتخابات را تقویت نماید.

این در حالیست که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی چندی پیش بر لزوم تعطیل شدن کنیست (پارلمان این رژیم) و برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمین های اشغالی تأکید کرده بود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این خصوص گفت: تصویب برخی از قوانین در کنیست دشوار شده است و لذا لازم است که این انتخابات زودهنگام برگزار شود.

بر همین اساس قرار است در ماه آوریل ۲۰۱۹ در سرزمین های اشغالی انتخابات زودهنگام برگزار شود.

در ماه های اخیر تنش هایی میان اعضای کابینه نتانیاهو بروز کرد که در نتیجه آن «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ این رژیم از سمت خود کناره گیری کرده بود.

پیشتر نتانیاهو برگزاری انتخاباتی زودهنگام را غیرضروری و اشتباه خوانده بود. براساس برنامه قبلی قرار بود انتخابات اسرائیل در نوامبر سال آینده میلادی (۲۰۱۹) برگزار شود.

کد مطلب 4496524

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