دستور وزیر کشور به فرمانده ناجا/ضارب مامور راهنمایی شناسایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل دستور وزیر کشور خطاب به به فرمانده ناجا، بدین شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای اشتری فرمانده محترم نیروی انتطامی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

انتشار فیلمی از ضرب و شتم نیروی خدوم راهنمایی و رانندگی توسط فردی متخلف موجبات جریحه دار شدن احساسات و تالم خاطر هم میهنان عزیز شده است. چنین اقدامات هنجارشکنانه ای نسبت به فرزندان وطن که وظیفه و رسالت اعمال قانون و ایجاد امنیت و آسایش مردم را دارند ریشه در گستاخی متخلفان و قانون شکنانی دارد که ولنگاری اخلاقی خود را در توهین و اهانت به ارزش های اجتماعی دنبال می کنند و لازم است در اسرع وقت موضوع بررسی و پیگیری و فرد متخلف به مراجع قضایی تحویل شود و انشاالله مراجع ذیصلاح قضایی هم برخورد قانونی سریع و قاطع و علنی با افرادی که اقتدار و اعتبار پلیس به عنوان نماد امنیت و آرامش به چالش می کشند را در دستور کار قرار دهند. نیروی انتظامی برآمده از مردم و خادمان جان برکف اطمینان بخش جامعه هستند و هرگونه آسیبی به عزیزان نیروی انتظامی تلاش برای بی ثبات کردن جامعه و جلوگیری از توسعه کشور می باشد.

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور و جانشین فرمانده معظم کل قوا در نیروی انتظامی