بالاترین آمار سرطان مری در کشور متعلق به گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هنرور عصر چهارشنبه در همایش کاربرد بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی در سرطان مری که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: طبق گزارشی که در سال ۹۶به دست آمد دو هزار و ۷۰۰ مورد مبتلا به سرطان در سطح استان شناسایی شد.

وی تصریح کرد: در بین این تعداد ۱۹۵ مورد گزارش سرطان مری ثبت شده که از این حیث استان گلستان در سطح کشور رتبه دار است.

هنرور گفت: تعداد بیماران مبتلا به سرطان معده در استان گلستان ۲۹۵ مورد شناسایی شده و در سایر بیمای های سرطان وضعیت گلستان مشابه استان های دیگر است.

وی اظهار کرد: بالا بودن آمار سرطان های گوارشی به ویژه مری در استان گلستان موجب اجرای پروژه هایی در سطح ملی در استان شده و از این حیث گلستان جزو استان های برتر در حوزه پژوهشاست.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه رژیم‎های غذایی ۳۵ درصد علل اثرگذاری به سرطان را به خود اختصاص می‎دهد، افزود: در خانم‎ها رژیم غذایی به میزان ۵۰ درصد در بروز سرطان اثرگذار است.

وی با بیان اینکه باید شکل صحیح رژیم های غذایی به مردم آموزش داده شود، اظهار کرد: اکسیدان یکی از عوامل بروز سرطان بوده و باید از آنتی اکسیدان‎ها برای کاهش سرطان بیشتر استفاده شود.