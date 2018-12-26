به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اصغر جدایی عصر چهارشنبه در جمع مسئولان و پرسنل سپاه و سایر روسا و کارکنان ادارات این شهرستان افزود: در ۹ دی حضور آگاهانه، به موقع و مقتدرانه مردم برای بیعت دوباره با آرمان های امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری یک حماسه جاودانه و به یاد ماندنی ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه بغض و کینه عده ای، تاوان سنگینی برای نظام ایجاد کرد، ادامه داد: اما حماسه عظیم و میلیونی مردم در ۹ دی در دفاع از آرمان های انقلاب و تجدید میثاق با ولی فقیه سبب شد که انقلاب بار دیگر بیمه شود.

امام جمعه بیله‌سوار بصیرت را عامل پیشرفت و ترقی برشمرد و یادآور شد: دشمن در سال ۸۸ یک برنامه ریزی اساسی برای براندازی انجام داده بود ولی به فضل و لطف الهی این فتنه هم از بین رفت و آنها ماهیت خودشان را با رقص و پایکوبی در روز عاشورا به مردم نشان دادند.

به گفته وی در انتخابات سال ۸۸ با توجه به حضور بسیار گسترده و پرشور مردم، اگر فتنه روی نمی داد مسلما آمریکا در برابر دموکراسی ایران تسلیم می شد و ما در یک شرایطی قرار می گرفتیم که آمریکا مجبور می شد تحریم ها را برداشته و قبول کند که حقوق بشر به تمام معنا در کشور ما اجرا می شود.

جدایی با بیان اینکه دشمن دست از دشمنی خویش برنداشته است، تصریح کرد: دشمن از شیطنت های خود دست نکشیده و همچنان فعالیت کینه توزانه خود را ادامه می دهد، این دشمنی امروز در قالب جنگ نرم است که در این باب باید مراقب بود.

وی با تبیین الزام هزینه کردهای امنیتی بیان داشت: ما یک مرز جغرافیایی و یک مرز امنیتی داریم، اگر مرز امنیتی ما، همان مرز جغرافیایی مان باشد، طبعا دشمن در پشت مرزهای ما استقرار یافته و به راحتی کشور را مورد هجوم قرار می دهد و آن موقع دیگر امنیت نخواهیم داشت.

امام جمعه بیله سوار با بیان اینکه هر کشوری دایره مرز امنیتی آن بزرگ تر باشد امنیتش بیشتر خواهد بود، تاکید کرد: مرزهای امنیتی ما هر چه قدر فراتر و گسترده از مرزهای جغرافیایی مان باشد در حوزه امنیت موفق تر خواهیم بود. لذا بعضی از فعالیت های ما در حمایت از مظلومان و مستضعفان به سود امنیت خودمان بوده و بودجه های استفاده شده در این زمینه جزو بودجه های امنیتی و ارتباطی با سایر هزینه ها ندارد.