سامانه فروش آرد آزاد در قم اجرایی شد/ فعالیت ۲۷۰ نانوایی آزادپز

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد رادمنش بعد از ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه آرد و نان از اقلام و کالاهای استراتژیکی کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در ارتباط با این مقوله توسط دولت و مسئولان عالی نظام صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به یکی از مواردی که رهبر معظم انقلاب نسبت به آن توصیه‌هایی داشتند، بیان کرد: خودکفایی در تولید گندم از جمله مواردی بود که ایشان نسبت به آن تأکید داشتند که در این راستا تمهیدات لازم از سوی جهاد کشاورزی اندیشیده شد و با تلاش شبانه روزی به خودکفایی رسیدیم.

مدیرکل امور غله و خدمات بازرگانی قم با تأکید بر اینکه توزیع آرد و نان به صورت آزاد موجب بی نظمی و ایجاد شرایط غیر متعارف شده بود، تصریح کرد: در این راستا تصمیم گرفته شد تمهیداتی اندیشیده شود که کاهش واسطه‌گری و دلالی را به دنبال داشته باشد.

رادمنش، با اشاره به اجرای برنامه هدفمند کردن فرایند توزیع و فروش آرد به صورت نیمه یارانه‌ای و آزاد، بیان کرد: اجرای این برنامه در راستای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و هدر رفت منابع کشور می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر سیستم فروش آرد در کشور به صورت آزاد و یارانه‌ای صورت می‌گرفت، عنوان کرد: با اجرای این برنامه تنها ۲۰ درصد نانوایی‌ها در فرایند آزادسازی قرار گرفته و برای تأمین آرد با کارخانه‌های آزاد همکاری دارند و یکی از دلایل تفاوت قیمت نیز همین مسئله است.

سال آینده قیمت گندم برای تهیه آرد آزاد به ازای هر کیلو ۱۶۰۰ تومان می‌رسد

مدیرکل امور غله و خدمات بازرگانی قم با تأکید بر اینکه در سال‌های اخیر شاهد تغییر قیمت گندم بودیم، گفت: قیمت گندم به ازای هر کیلو ۹۰۰ تومان برای تهیه آرد آزاد ارائه می‌شود که بر اساس شنیده‌ها سال آینده قیمت گندم برای تهیه آرد آزاد به ازای هر کیلو ۱۶۰۰ تومان می‌رسد که قیمت آرد برای دولت ۲ هزار تومان تمام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه واسطه‌گری و قاچاق آرد و گندم و فروش خارج از سیستم عامل تغییر در سیستم فرآیند خرید و فروش گندم در سطح کشور شده است، گفت: دولت سامانه‌ای به نام آرد سایر مصارف راه‌اندازی کرده است این سامانه در استان سمنان به صورت پایلوت اجرایی و نواقص و ضعف آن مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد.

رادمنش با تأکید بر اینکه اکنون سامانه آرد سایر مصارف در سراسر کشور از ابتدای دی‌ماه فعالیت خود را آغاز کرده است، بیان کرد: نانوایان می‌توانند با مراجعه به این سامانه برای خرید گندم از کارخانه‌های موجود در استان اقدام کنند.

مدیرکل امور غله و خدمات بازرگانی قم ادامه داد: در این راستا از سوی صنوف و فروشندگان، شاهد مقاومت‌هایی بودیم ولی به دلیل اینکه فعالیت این سامانه موجب شفافیت در توزیع آرد می‌شود که به‌ رغم مخالفت‌ها فعالیت آن به صورت رسمی آغاز شد.

وی با تأکید بر اینکه ثبت نام کنندگان باید شرایط لازم را برای دریافت آرد داشته باشند، گفت: مصرف کنندگان آرد آزاد برای نانوایی‌ها، کارخانه‌های تولید بیسکویت، واحدهای تولید ماکارانی، واحدهای سوهان پزی، کارخانه‌های تولید رشته و سایر صنوف تولیدی وابسته به آرد می‌توانند در این سامانه ثبت نام کرده و آرد دریافت کنند.

رادمنش اضافه کرد: واحدهای تولیدی وابسته به آرد می‌توانند با مراجعه به اتحادیه‌های مربوطه نام کاربری و پسورد دریافت کنند تا لینک لازم بین کارخانه‌دار، نانوا، شرکت‌های غله و بازرگانی یا مصرف‌کننده ایجاد شود.

۶۰۴ نانوایی یارانه‌ای و ۲۷۰ نانوایی آزادپز در استان قم وجود دارد

مدیرکل امور غله و خدمات بازرگانی قم با اشاره به شمار نانوایی‌های قم گفت: ۶۰۴ نانوایی یارانه‌ای و ۲۷۰ نانوایی آزاد پز در استان قم وجود دارد که از شمار واحدهای آزادپز ۲۳۱ واحد در سامانه ثبت نام کرده‌اند ولی با وجود اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته برخی از واحدهای آزادپز ثبت نام نکرده‌اند.

وی اضافه کرد: ۱۰۰ نفر از ۲۳۱ نفر ثبت نام کننده در سامانه خرید مرحله نخست خود را انجام داده‌اند و ۱۳۱ نفر باقی مانده با وجود اینکه ثبت نام خود را تکمیل کرده‌اند نسبت به خرید آرد اقدام نکرده‌اند.

رادمنش با اشاره به سیاست‌های ایجاد این سامانه اذعان کرد: با راه‌اندازی چنین سامانه‌ای آن دسته از نانوایی‌هایی که بدون پروانه به فعالیت می‌پردازند مورد ساماندهی قرار می‌گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عکسی مبنی بر اینکه «آرد واحد نانوایی تمام شده و آرد نامرغوب است» که در فضای مجازی منتشر شده است، اشاره کرد و گفت: با پی گیری‌های صورت گرفته مشخص شد که این واحد فاقد پروانه و بهداشت است و آرد به این واحد تعلق نمی‌گیرد.

مدیرکل امور غله و خدمات بازرگانی قم به عکس برخی نانوایان قمی که در فضای مجازی منتشر شده و دست‌هایشان براثر آرد نامرغوب زخمی شده است، اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۶۰۰ واحد نانوایی دولتی در قم وجود دارد باید دست ۶۰۰ نانوا زخمی می‌شد ولی اینکه اندک شماری دستشان زخمی شود نشان از حساسیت دست این نانوایان است که قابل قبول نیست.