بعد معنوی قرآن در رویدادهای قرآنی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان با بیان اینکه این امر موجب اثرگذاری و درک بیشتر فضایل قرآنی خواهد شد اظهارداشت: جشنواره‌های قرآنی نیز باید معنوی باشند و جشنواره‌ای که قطره اشکی از چشم کسی جاری نشده و هیچکس متحول نشود، از لحاظ معنوی ارزشی نخواهد داشت.

وی به اشاره به اهمیت گسترش فعالیتهای قرآنی در جامعه گفت: برگزاری جلسات تفسیر قرآن در مساجد، کاربردی کردن دستورات قرآنی در بطن جامعه، آموزش بیشتر و بروز قرآن در مدارس و مراکز آموزشی، آشنایی بیشتر نسل جوان با فلسفه قرآن، پرورش مدیران قرآنی و حمایت از موسسه های قرانی باید نقش پررنگ تری در فعالیت های متولیان قرآنی استان داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به اینکه به تبع برگزاری جلسات تفسیر در استان باید جلسات نهج‌البلاغه نیز بیشتر شوند، گفت: نباید فرمایشات امیرالمومنین علی(ع) فقط در نهج‌البلاغه باقی بماند، چرا که جامعه درگیر با مشکلات امروزی، به فرهنگ علوی نیاز دارد

وی خواستار ساماندهی جلسات قرآنی شد و افزود: این امر مسئله بسیار مهمی است و اکنون در مساجد برخی افراد تفسیر قرآن می‌کنند، ولی متخصص تفسیر نبوده و صرفاً از روی کتاب‌های تفسیر می‌گویند، ولی به درستی نمی‌توانند بیان کنند.

وی یادآور شد: از عمده معیارهای پیامبر برای انتخاب مدیران آشنایی با قرآن بود و هرکس بیشتر با قرآن آشنا می‌بود، به‌عنوان مدیر انتخاب می‌شد و ما اکنون باید فکر کنیم که چگونه مدیران با قرآن بیشتر آشنا شوند و در کل مدیران باید قرآنی شوند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: جلسات شورای قرآنی نیز باید به‌صورت مرتب برگزار شده و مباحث و مشکلات که در رابطه با ترویج قرآن در استان وجود دارد شناسایی و حل شود.