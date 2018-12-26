قاسمی سالروز درگذشت زرتشت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در پیامی به مناسبت پنجم دی سالروز درگذشت زرتشت پیامبر، تاکید کرد: سالروز درگذشت آشو زرتشت، پیامبر بزرگ ایرانی را به کلیه زرتشتیان مهربان کشورمان و "پارسیان" در سایر کشورها تسلیت می گویم. زرتشت بزرگ پایه گذار آیین یکتاپرستی در ایران باستان و منادی و مبلغ پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است.

وی در ادامه آورده است: آئینی که هنوز هم هویت خود را در مهر و دوستی میان انسانهای نیک نهاد و دوری از کینه و رفتارهای اهریمنانه جستجو می کند. جمهوری اسلامی ایران و همه ایرانیان به عنوان کشوری که همواره توانسته است پرچم همزیستی و دوستی میان ادیان مختلف را به عنوان یک الگو و نمونه در این سرزمینِ هماره یکتاپرست بر افراشته دارد، برای برخورداری از این فرهنگ متعالی در جهان پر آشوب و آشفته امروز به خود می بالد.