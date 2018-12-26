به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هیئت موسس حزب منشعب شده از اعتماد ملی عصر دوم دی ماه در حسینه شهید منتجب نیا برگزار شد.

در این جلسه، رسول منتجب نیا به عنوان رئیس کمیته ۷ نفره منتخب پیگیری و راه اندازی تشکیلات جدید، گزارشی پیرامون نحوه تشکیل، اهداف، چشم انداز و خط مشی آینده حزب جدید و عملکرد کمیته مذکور، ارائه کرد.

وی گفت: ما به عنوان جمعی از فعالان سیاسی که تجربه فعالیت تشکیلاتی در قبل و بعد از انقلاب را داریم، ضرورت وجود احزاب فراگیر و قدرتمند و پاسخگو بعنوان تجربه گرانقدر بشری در حوزه سیاست ورزی را به عنوان نیاز و رکن اساسی و قطعی توسعه و پیشرفت و رفاه جامعه می دانیم و معتقدیم بسیاری از مسائل و مشکلات بوجود آمده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور معلول فقدان احزاب بزرگ و قدرتمند و فرهنگ تحزب در ایران است.

در این جلسه,که بیش از ۳۰نفر از اعضا و طرفداران حزب جدید منتجب نیا شرکت کرده بودند، اعضا به تشریح دیدگاه ها و فعالیت های این حزب در عرصه سیاسی و نحوه ارتباط این تشکل با جریان اصلاحات پرداختند.