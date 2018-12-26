۱۶۰ میلیاردتومان کالای قاچاق در استان همدان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با تاکید بر اینکه همدان یکی از ۳ استان برتر کشور در حوزه امنیت است، اظهارداشت: همدان در شاخص‌هایی از جمله سرقت، جعل، نزاع و درگیری و کلاهبرداری از میانگین کشور پایین‌تر است.

فرمانده انتظامی استان همدان با تاکید بر اولویت بودن اجرای طرح های مبارزه با جرائم مهم و خشن و مبارزه با مواد مخدر، گفت: برنامه هایی برای کاهش تصادفات فوتی درون‌شهری و برون‌شهری، مبارزه با کالای قاچاق و برخورد باجرائم حوزه مجازی مدنظر است.

برقراری ۷۶۰ هزار تماس مردمی با پلیس ۱۱۰ همدان

وی از برقراری ۷۶۰ هزار تماس مردمی با پلیس ۱۱۰ همدان طی سال جاری خبر داد و آن را نشانه اعتماد مردمی به پلیس دانست و عنوان کرد: امسال در زمینه مبارزه با مواد مخدر یک‌هزار و ۶۰۰ عملیات پاکسازی نقاط آلوده و جمع‌آوری معتادان متجاهر انجام شد و به واسطه آن ۷ هزار معتاد متجاهر از نقاط مختلف استان همدان جمع‌آوری شدند.

سردار کامرانی صالح با بیان اینکه طی ۹ ماه امسال ۵ تن انواع مواد مخدر در استان همدان کشف و ضبط شده است به مخدرهای جدید با اسامی جدید اشاره کرد و با بیان اینکه این مخدرها جامعه را دچار مشکل می‌کند، گفت: امسال در زمینه اقدامات پیشگیری اجتماعی ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه های آگاه سازی و اطلاع رسانی قرار گرفتند.

افزایش ۱۵ درصدی کالای قاچاق

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین با بیان اینکه در حوزه مبارزه با کالای قاچاق طی ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵ درصد افزایش کشفیات رخ داد، افزود: میزان کشفیات کالای قاچاق طی سال جاری در استان همدان ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است.

وی به تصادفات فوتی در استان همدان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه امسال ۱۲۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان همدان انجام شده که با افزایش ۲۱ تا ۲۵ درصدی تردد روبرو بودیم، گفت: تصادفات درون‌شهری ۴ درصد و تصادفات برون شهری ۱۴ درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی استان همدان به فضای مجازی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه امسال ۵۰۰ پرونده در حوزه فضای مجازی تشکیل شده است، عنوان کرد: تعداد پرونده‌های مربوط به فضای مجازی افزایش داشته که این مسئله نیاز به آگاه‌سازی بیشتر مردم دارد.

وی بابیان اینکه برخی در حوزه فضای مجازی با تهدید مواجه می‌شوند که بلافاصله باید به پلیس مراجعه کنند، گفت: متاسفانه برخی مردم بعد از اینکه آسیب می‌بینند به پلیس مراجعه می‌کنند.

کاهش ۱۶ درصدی جرائم خشن طی سال جاری در استان همدان

وی همچنین از کاهش ۱۶ درصدی جرائم خشن طی سال جاری در استان همدان خبر داد و با اشاره به دستگیری چند باند سرقت منزل، خودرو و داخل خودرو عنوان کرد: امسال در استان همدان ۲۰۰ سارق حرفه‌ای شناسایی و باندهای آنها متلاشی شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی در بروز جرائم بی‌تاثیر نبوده است، افزود: مشکلاتی در حوزه اقتصادی به صورت عمدی و غیر عمدی ایجاد شده است.

وی در رابطه با جرائم کوچک نیز عنوان کرد: در استان همدان از ۱۰۰ درصد جرائم خرد ۷۵ درصد در مرکز استان و ۲۵ درصد در شهرستان‌های دیگر رخ می‌دهد که کمترین میزان جرائم به روستاها اختصاص دارد.

سردار کامرانی‌صالح با اشاره به اینکه ۶۰ درصد جرائم خرد به دست معتادان انجام می‌شود، عنوان کرد: اقتصاد، تورم و بیکاری عامل‌ افزایش سرقت است.