به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب ظهر چهارشنبه در کارگروه اجتماعی و فرهنگی لرستان در سخنانی با بیان اینکه سرشماری نیروی کار توسط مرکز آمار ایران انجام می گیرد، اظهار داشت: بر اساس سرشماری و تا پایان سال ۹۶ جمعیت استان یک میلیون ۷۶۰ هزار و ۶۴۹ نفر است که جمعیت فعال استان شامل شاغل و بیکار ۵۳۹ هزار و ۷۴ نفر است.

وی با بیان اینکه از این جمعیت ۴۷۱ هزار و ۵۷۹ نفر در بخش های مختلف اقتصادی شاغل هستند، گفت: ۶۷ هزار و ۴۹۵ نفر دارای سن کار و بیکار در استان وجود دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه گروه سنی شاغل بین ۱۵ تا ۲۴ سال استان ۳۴ هزار و ۳۱۲ نفر است، بیان داشت: همچنین جمعیت بیکار بین ۱۵ تا ۲۴ سال استان ۱۶ هزار و ۴۰۶ نفر است.

آشتاب، تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی استان ۳۸.۹ بوده است و نرخ بیکاری ۲۸.۵ درصد است.

وی، افزود: ۲۳.۷ درصد مردان و زنان شاغل استان در بخش کشاورزی، ۲۹.۶ درصد بخش صنعت و ۴۶.۷ درصد در بخش خدمات قرار دارند.