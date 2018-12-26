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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۵۰

یک عضو استانداری الانبار خبر داد:

احتمال تاسیس ۲ پایگاه نظامی آمریکایی در عراق

احتمال تاسیس ۲ پایگاه نظامی آمریکایی در عراق

یک عضو استانداری الانبار از احتمال تاسیس ۲ پایگاه نظامی آمریکایی در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک عضو استانداری الانبار عراق اعلام کرد که آمریکا قصد ساخت دو پایگاه نظامی جدید در غرب عراق، حدود ۱۰۰ کیلومتری مرز سوریه، دارد.

این عضو استانداری الانبار گفت: اولین پایگاه در شمال روستای الرمانه در منطقه قائم، و پایگاه دوم در شرق شهر الرطبه در غرب الرمادی خواهد بود.

وی افزود که این مناطق مهم و استراتژیک هستند که ارتش آمریکا از نیروهای عراقی برای تضمین امنیت مرزی حمایت می کند.

گفتنی است که چهارشنبه گذشته، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، پیروزی بر داعش در سوریه را اعلام کرد و خاطر نشان کرد که این مسئله تنها دلیل حضور نظامیان آمریکایی در این کشور بوده و پس از این از سوریه خارج می شوند.

کد مطلب 4496548

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