۲۳۶ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در اردبیل پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عاملی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل تصریح کرد: در سال جاری به دلیل مشکلات اقتصادی و اعلام دیرهنگام برخی از آئین‌نامه‌ها شاهد استقبال کمرنگ‌تری از تسهیلات رونق تولید بودیم.

وی افزود: در حوزه تسهیلات فراگیر و روستایی ، تسهیلات به متقاضیان با شرایط خاص و به صورت یارانه‌دار پرداخت شده و طبق مصوبات قانونی برای حمایت از مشاغل روستایی و تسهیل شرایط رونق تولید در این بخش همکاری‌های لازم انجام پذیرفته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اضافه کرد: در سال جاری برای بررسی موانع تولید و راهگشایی‌های لازم در افزایش ظرفیت واحدهای مورد نظر، ۳۲ جلسه ستاد تسهیل برگزار گردید که طی آن با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف ۳۳۰ پرونده بررسی شد.

عاملی تصریح کرد: با برگزاری جلسات ستاد تسهیل در استان اردبیل ۵۹۸ مصوبه ارائه شده و شرایط فراهم شدن نیازمندی‌های موجود در ۳۵۷ مصوبه اجرایی گردید.

وی یادآور شد: طبق مصوبه ستاد تسهیل ملی به منظور برطرف سازی مشکلات مربوط به واحدهای صنعتی و تجاری، بررسی و اجرای برخی از امور ملی به استان‌ها تنفیذ شده تا با ارائه گزارشی از کمبود و نیازمندی بخش‌های خصوصی در راستای برطرف‌سازی مشکلات واحدهای مختلف اقدامات فوری درنظر گرفته شود.