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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۵۳

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اردبیل:

۲۳۶ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در اردبیل پرداخت شد

۲۳۶ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در اردبیل پرداخت شد

اردبیل - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از پرداخت ۲۳۶ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به واحدهای این استان طی سال قبل خبر داد، اما آماری از سال ۹۷ در این خصوص ارائه نداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عاملی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل تصریح کرد: در سال جاری به دلیل مشکلات اقتصادی و اعلام دیرهنگام برخی از آئین‌نامه‌ها شاهد استقبال کمرنگ‌تری از تسهیلات رونق تولید بودیم.

وی افزود: در حوزه تسهیلات فراگیر و روستایی ، تسهیلات به متقاضیان با شرایط خاص و به صورت یارانه‌دار پرداخت شده و طبق مصوبات قانونی برای حمایت از مشاغل روستایی و تسهیل شرایط رونق تولید در این بخش همکاری‌های لازم انجام پذیرفته است.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اضافه کرد: در سال جاری برای بررسی موانع تولید و راهگشایی‌های لازم در افزایش ظرفیت واحدهای مورد نظر، ۳۲ جلسه ستاد تسهیل برگزار گردید که طی آن با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف ۳۳۰ پرونده بررسی شد.

عاملی تصریح کرد: با برگزاری جلسات ستاد تسهیل در استان اردبیل ۵۹۸ مصوبه ارائه شده و شرایط فراهم شدن نیازمندی‌های موجود در ۳۵۷ مصوبه اجرایی گردید.

وی یادآور شد: طبق مصوبه ستاد تسهیل ملی به منظور برطرف سازی مشکلات مربوط به واحدهای صنعتی و تجاری، بررسی و اجرای برخی از امور ملی به استان‌ها تنفیذ شده تا با ارائه گزارشی از کمبود و نیازمندی بخش‌های خصوصی در راستای برطرف‌سازی مشکلات واحدهای مختلف اقدامات فوری درنظر گرفته شود.

کد مطلب 4496555
محمد میرزایی ناطق

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