مشکلات داخل استانی تمامی صنایع فارس برطرف شده است

به گزارش خبرنگارمهر، ید الله رحمانی عصر چهارشنبه در مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر استان فارس تاکید کرد: استفاده از ظرفیتن های بیرونی اقتصاد توجه به اقتصاد مقاومتی است که در این راستا صادرات غیر نفتی دارای جایگاه بالایی است و باید تلاش کنیم که این سهم هر روز افزایش داشته باشد.

وی ادامه داد: صادرات غیر نفتی در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ شاهد رشد ۶۰ درصدی و در سال جاری نیز سهم ما در صادرات غیر نفتی ۲.۲ بیشتر شده است.

سرپرست استانداری فارس تصریح کرد: اینکه فکر کنیم همه قله ها را تفح کردیم درست نیست و متناسب با ظرفیت و جایگاه استان فارس نیست زیرا ظرفیت های استان فارس بسیار است و جای کار فراوان دارد و همه باید تلاش کنند این مسیر صادرات غیر نفتی که در سایه همدلی و همراهی تشکل های دولتی و خصوصی است رشد کند.

رحمانی افزود: بیش از ۲۵ درصد صادرات کشور به قطر از استان فارس انجام شد که نشان از همدلی در استان فارس است که ارتباط با عمان و دیگر کشورهای منطقه نیز در حال ایجاد و توسعه است.

وی یادآور شد: در سایه همین همدلی و همراهی و جلسات متعدد حمایت از تولید و اشتغال توانسته ایم موفقیت های مختلفی را برای استان فارس رقم بزنیم و اگر واحد تولیدی وجود داشته باشد که مشکلات آن در استان قابل برطرف شدن باشد به طور حتم انجام می شود.

سرپرست استانداری فارس تاکید کرد: اگر هم نتوانستیم مشکلی را برطرف کنیم در حد استان فارس نبوده که در آن موضوع نیز پیگیرهای لازم انجام شده است.

رحمانی افزود: بیشترین پیشنهادات برای حل مشکلات صنایع از استان فارس به سطح کشور مطرح شده است و خیلی از آنها نیز مبنای عمل قرار گرفته است و اگر سایر پیشنهادات نیز با دقت بررسی شود به طور حتم می توانیم شاهد رفع مشکلات دیگر باشیم.

وی ادامه داد: مشکلات را همه می دانند و می توانند مطرح کنند اما تنها با گفتن مشکلات شاهد رفع انها نخواهیم بود بلکه ما پیشنهادات را برای رفع مشکلات داده ایم.

سرپرست استانداری فارس تاکید کرد: یک مریض هم باید امیدوار به درمان باشد و اگر فضایی مملو از نا امیدی ایجاد کنیم مردم نیز نا امید می شوند شرایط کنونی ما بخش عمده ناشی از فشارهای دشمن است که فضای اقتصادی به گونه ای منحرف شود تا بین مردم و مسئولین اختلاف ایجاد کند و در این راستا خود ما نباید به این فضا دامن بزنیم.

رحمانی یادآور شد: در جمع عمومی که اخبار منعکس می شود باید مراقب بیانات و مباحث باشیم تا ارامش در فضا وجود داشته باشد.

وی افزود: در همین استان فارس طی سال های ۹۳ و۹۴ مجموع جذب سرمایه گذاری خارجی ۵ میلیون دلار بود و در سال ۹۵ این رقم به ۹۵ میلیون دلار رسید و ۹۶ به ۱۰۰۸ میلیون دلار رسید که ۱۵۰ میلیون دلار آن عملیاتی شده است.

سرپرست استانداری فارس تاکید کرد: برخی مواقع عادت کردیم که صفر یا ۱ صحبت کنیم به برجام خوب یا بد بوده است در حالیکه برجام خوبی هایی داشته است که آمریکا از ان خارج شده و اروپا در حال حفظ آن است.

رحمانی تاکید کرد: در بخش کشاورزی نیز همین است که اگر به دنبال روش های نوین باشیم باید ادامه پیدا کند.

وی یادآور شد: تولیدات استان باید صادرات محور باشد که در حال انجام است اما باید هدف گذاری شود در سال جاری برای صادرات غیر نفتی ۲ پیش بینی داشتیم که ۱۶۷۹ میلیون دلار و یکی ۲ میلیارد دلار بود و در بحث بازاریابی صادرات باید دقت فراوان شود.

سرپرست استانداری فارس تصریح کرد: خیلی از واحد های تولیدی پایین تر از ظرفیت اسمی کار می کنند که در این حالت امکان رقابت برای کالای تولیدی ان نخواهد داشت و فکر می کنم بازار صادراتی ما باید با هدف تامین ۵۰۰ میلیون نفر کشورهای همسایه باشد که ۱۰ درصد این بازار را بتوانیم جذب کنیم شاهد پیشرفت خواهیم بود.