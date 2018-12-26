تولید علم نافع در گرو همکاری دولت، دانشگاه و صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقر طاهری نیا عصر چهارشنبه در آیین نکوداشت یکصدمین سالگرد تاسیس تربیت معلم در ایران که در دانشگاه فرهنگیان اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه رقابتی سازنده است که به تعالی برسد، اظهار داشت:جامعه پردازی باید در دانشگاه ها رواج پیدا کند تا تمامی مشکلات در عرصه صنعت و پژوهش برطرف شود.

وی افزود: همچنین باید مثلثی سه ضلعی دولت، دانشگاه و صنعت تشکیل شده و جامعه نیز در کانون آن مثلث قرار گیرد تا تولید علم نافع را شاهد باشیم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان بیان داشت: دانشگاه فرهنگیان با توجه به اعتبارات مختلف می تواند پرچم دار پارادایم های جدید در کشور باشد زیرا درون نگر و تربیت محور است.

بیگانگی میان شاخه های مختلف علوم خلا بزرگ در دنیای کنونی است

وی با بیان اینکه بیگانگی میان شاخه های مختلف علوم خلا بزرگ در دنیای کنونی است، گفت:تمامی شاخه های علمی به یکدیگر مرتبط هستند.

طاهری نیا با اشاره به نکوداشت یکصدمین سال تاسیس تربیت معلم در ایران بیان داشت: در این نکوداشت مولفه هایی از جمله فراخوان پیشکسوتان و بازخوانی تجارب آن ها حائز اهمیت بود که این امر می تواند پشتیبانی برای سیاست سیاست گذاران باشد.

وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش است، ابراز داشت: به همین منظور تاریخچه و سند فعالیت تربیت معلم با هدف ضبط و گردآوری فعالیت های این دانشگاه و تحلیل مشکلات و کمبودها تدوین می شود.

سرپرست مدیریت امور پردیس‌های استانی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان نیز در ادامه این مراسم اظهار داشت: این دانشگاه نسبت به دیگر نهادهای جامعه پیچیده‌تر و متفاوت‌تر است که این پیچیدگی از مسئولیت این نهاد در جامعه ناشی می شود.

دانشگاه فرهنگیان در روند تعالی جامعه نقشی ویژه دارد

شهرام عروف زاد با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان به نسبت سایر دانشگاه های کشور متمایز است چراکه در روند تعالی جامعه نقشی ویژه دارد، ابراز داشت: دانشگاه فرهنگیان با محوریت تولید معلم و توانمندسازی بدنه نظام آموزشی کشور نسبت به دیگر دانشگاه‌ها مزیتهای رقابتی بیشتری دارد چراکه ارزشمندترین منبع آن منابع انسانی آن است به گونه ای که ماهیت دانشگاه فرهنگیان قابل تقلید نیست.

سرپرست مدیریت امور پردیس‌های استانی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان ابراز امیدواری کرد که این مسئولیت خطیر دانشگاه فرهنگیان به خوبی در جامعه اجرا و روند مدیریت دانش جاری شود.

گفتنی است آیین یکصدمین سالگرد تاسیس تربیت معلم در ایران با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان، مسئولان استانی و جمعی از پیشکسوتان دانشگاه تربیت معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان برگزار شد.در آیین نکوداشت یکصدمین سال تربیت معلم ایران در اصفهان، از تمبر و کتاب نکوداشت صدمین سال تربیت معلم رونمایی شد. همچنین در این مراسم از پیشکسوتان و ۱۱ نفر از پژوهشگران برگزیده استان اصفهان نیز تجلیل شدند.

لنگرعروف زاد خاطرنشان کرد: دانشگاه فرهنگیان در حوزه تربیت نقش متفاوتی در جامعه ایفا می‌کند، به دنبال حفظ سابقه درخشان صد ساله دانشگاه فرهنگیان و تثبیت این جایگاه در سطح جامعه هستیم.

۴۱ هزار دانشجو معلم در این دانشگاه تحصیلات می کنند، این دانشجو معلمان در قالب دانشجویان مقاطع تحصیلی پیوسته و دانشجو معلمان مهارت آموز، ماده ۲۸ هستند که در ۱۶ رشته آموزشی متناسب با نیاز آموزش و پرورش تحصیل می کنند.دانشگاه فرهنگیان کشور ۹۸ شعبه در قالب پردیس و مراکز دانشگاه فرهنگیان فعال دارد.