۵۸ روستای استان قزوین در معرض تهدید سیل قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله مهدیخانی روز چهارشنبه به مناسبت روزایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی در جمع خبرنگاران که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: از مجموع ۳۳ نوع حادثه در کشور حدود ۲۵ مورد آن را در استان شاهد بوده ایم و باید همواره آماده مقابله با این حوادث باشیم.

وی بیان کرد: ۹۰ درصد شهرهای کشور روی گسل و ۸۰ درصد تحت تاثیر زلزله قرار دارد و بیش از ۳۱۵ شهر در معرض سیل در کشور و در استان تعداد ۵۸ روستا در معرض حادثه سیل است.

مهدیخانی تصریح کرد: باید مراحل چهارگانه پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی جدی گرفته شود تا خسارات ناشی از حوادث به حداقل برسد.

اجرای ۷۵ پروژه مدیریت بحران در استان

وی اظهارداشت: در سال قبل ۳۲ میلیارد تومان اعتبار به مدیریت بحران ابلاغ شد که ۱۰ میلیارد پرداخت شد و از این محل توانستیم ۷۵ پروژه تعریف کنیم که بیش از ۷۰ درصد آن در بخش سیل بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین یادآورشد: استان قزوین از حوادث خشکسالی، سرمازدگی و آفات کشاورزی معمولا خسارات قابل توجهی می بیند که در این راستا در سال جاری ۱۸۸۱ میلیارد تومان در اثر سرما به باغداران و کشاورزان استان خسارت وارد شد.

وی گفت: تاکنون ۳۵ میلیارد تومان برای جبران خسارت به استان تخصیص داده شده که ۲۷ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

مهدیخانی اضافه کرد: با مصوبه هیئت دولت برای پرداخت خسارت در حوادث مختلفی چون سیل، خشکسالی، سرمازدگی و آنفولانزای فوق حاد پرندگان تسهیلاتی پیش بینی و مقرر شد ضمن پرداخت خسارت به بیمه شدگان برای سایر خسارت دیدگان و کشاورزانی که به بانک بدهکار بودند وام آنها تا سه سال تمدید و سود و کارمزد تسهیلات نیز بخشیده شود.

وی گفت: در حادثه سیل امسال در بویین زهرا، الموت و طارم سفلی ۱۷۰ میلیارد تومان و آتش سوزی ۷۰ میلیارد تومان خسارت وارد شد و در شهرستانها نیز با خطر حوادث صنایع شیمیایی، نشت مواد خطرناک، خروج قطار از ریل، انحراف خودروی حامل مواد خطرناک آمونیاک مواجه شدیم.

مهدیخانی اظهارداشت: یکی از حوادث ما در استان غرق شدن در کانال ابیاری است که در سال قبل ۱۸ نفر غرق شدند و امسال این تعداد به ۹ نفر کاهش یافت.

وی اضافه کرد: همچنین با اقدامات انجام شده میزان حریق در مراتع از۲۶۰ هکتار به ۹۰ هکتار رسید و همچنان باید بتوانیم حوادث در عرصه های مختلف را کاهش دهیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین اضافه کرد: در حوادث باید دنبال رویکردهای نوین باشیم و آموزش و پیگیری را در اولویت قرار دهیم زیرا اگر امکانات به روز داشته باشیم و مردم در برنامه های آموزشی مشارکت کنند به نتایج بهتری می رسیم.

وی اظهارداشت: آموزش ۲۴۰ هزار نفر از دانش آموزان در۱۵۰۰ مدرسه و ۳۰۰ نفر در تشکلهای مردم نهاد از کارهای انجام شده است.

مهدیخانی درادامه در خصوص تامین تجهیزات لازم برای کاهش خسارت بیان کرد: مدیریت بحران استان وظیفه ای در تجهیز و خرید وسایل آتش نشانی ندارد اما در چهار سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای تجهیز ناوگان آتش نشانی شهرداری ها کمک کرده ایم.

وی در خصوص آمادگی استان برای حوادث غیر مترقبه گفت: یکی از اقدامات پیشگیرانه جانمایی برای اسکان موقت در حوادث اضطراری است که در توافق با یک شرکت دانش بنیان برای مطالعات مکان یابی و تخلیه نخاله های ساختمانی ۳۵۰ میلیون تومان اختصاص داده ایم.

شناسایی ۴۰۲ کارخانه خطرساز در استان

وی در ادامه با اشاره به تهدید واحدهای صنعتی خطرناک در استان گفت: در حال حاضر ۴۰۲ شرکت و واحد تولیدی در استان خطرناک و بحران زا شناسایی شده که باید برای مقابله و ایمن سازی حوادث احتمالی در آنها پیش بینی لازم صورت گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین تصریح کرد: برای جابجایی انبارهای خطرناک داخل شهری اقدامات اولیه انجام شده و برای محدوده بازار هم باید شهرداری ورود کند که تاکنون کارهای خوبی انجام شده است.

وی اضافه کرد: آبهای سطحی هم برخی شهرها را تهدید می کند که برای آن اقدام کرده ایم و برای رانش زمین در روستای اوانک نیز یک میلیارد تومان لازم است که پیگیر تامین آن هستیم.