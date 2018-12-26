  1. استانها
  2. قزوین
۵ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۵۰

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین:

۵۸ روستای استان قزوین در معرض تهدید سیل قرار دارد

۵۸ روستای استان قزوین در معرض تهدید سیل قرار دارد

قزوین- مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین گفت: ۵۸ روستای استان در معرض تهدید سیل قرار دارد که برای مقابله با کاهش خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه اقدامات لازم با مشارکت مردم انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله مهدیخانی روز چهارشنبه به مناسبت روزایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی در جمع خبرنگاران که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: از مجموع ۳۳ نوع حادثه در کشور حدود ۲۵ مورد آن را در استان شاهد بوده ایم و باید همواره آماده مقابله با این حوادث باشیم.

وی بیان کرد: ۹۰ درصد شهرهای کشور روی گسل و ۸۰ درصد تحت تاثیر زلزله قرار دارد و بیش از ۳۱۵ شهر در معرض سیل در کشور و در استان تعداد ۵۸ روستا در معرض حادثه سیل است.

مهدیخانی تصریح کرد: باید مراحل چهارگانه پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی جدی گرفته شود تا خسارات ناشی از حوادث به حداقل برسد.

اجرای ۷۵ پروژه مدیریت بحران در استان

وی اظهارداشت: در سال قبل ۳۲ میلیارد تومان اعتبار به مدیریت بحران ابلاغ شد که ۱۰ میلیارد پرداخت شد و از این محل توانستیم ۷۵ پروژه تعریف کنیم که بیش از ۷۰ درصد آن در بخش سیل بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین یادآورشد: استان قزوین از حوادث خشکسالی، سرمازدگی و آفات کشاورزی معمولا خسارات قابل توجهی می بیند که در این راستا در سال جاری ۱۸۸۱ میلیارد تومان در اثر سرما به باغداران و کشاورزان استان خسارت وارد شد.

وی گفت: تاکنون ۳۵ میلیارد تومان برای جبران خسارت به استان تخصیص داده شده که ۲۷ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

مهدیخانی اضافه کرد: با مصوبه هیئت دولت برای پرداخت خسارت در حوادث مختلفی چون سیل، خشکسالی، سرمازدگی و آنفولانزای فوق حاد پرندگان تسهیلاتی پیش بینی و مقرر شد ضمن پرداخت خسارت به بیمه شدگان برای سایر خسارت دیدگان و کشاورزانی که به بانک بدهکار بودند وام آنها تا سه سال تمدید و سود و کارمزد تسهیلات نیز بخشیده شود.

وی گفت: در حادثه سیل امسال در بویین زهرا، الموت و طارم سفلی ۱۷۰ میلیارد تومان و آتش سوزی ۷۰ میلیارد تومان خسارت وارد شد و در شهرستانها نیز با خطر حوادث صنایع شیمیایی، نشت مواد خطرناک، خروج قطار از ریل، انحراف خودروی حامل مواد خطرناک آمونیاک مواجه شدیم.

مهدیخانی اظهارداشت: یکی از حوادث ما در استان غرق شدن در کانال ابیاری است که در سال قبل ۱۸ نفر غرق شدند و امسال این تعداد به ۹ نفر کاهش یافت.

وی اضافه کرد: همچنین با اقدامات انجام شده میزان حریق در مراتع از۲۶۰ هکتار به ۹۰ هکتار رسید و همچنان باید بتوانیم حوادث در عرصه های مختلف را کاهش دهیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین اضافه کرد: در حوادث باید دنبال رویکردهای نوین باشیم و آموزش و پیگیری را در اولویت قرار دهیم زیرا اگر امکانات به روز داشته باشیم و مردم در برنامه های آموزشی مشارکت کنند به نتایج بهتری می رسیم.

وی اظهارداشت: آموزش ۲۴۰ هزار نفر از دانش آموزان در۱۵۰۰ مدرسه و ۳۰۰ نفر در تشکلهای مردم نهاد از کارهای انجام شده است.

مهدیخانی درادامه در خصوص تامین تجهیزات لازم برای کاهش خسارت بیان کرد: مدیریت بحران استان وظیفه ای در تجهیز و خرید وسایل آتش نشانی ندارد اما در چهار سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای تجهیز ناوگان آتش نشانی شهرداری ها کمک کرده ایم.

وی در خصوص آمادگی استان برای حوادث غیر مترقبه گفت: یکی از اقدامات پیشگیرانه جانمایی برای اسکان موقت در حوادث اضطراری است که در توافق با یک شرکت دانش بنیان برای مطالعات مکان یابی و تخلیه نخاله های ساختمانی ۳۵۰ میلیون تومان اختصاص داده ایم.

 شناسایی ۴۰۲ کارخانه خطرساز در استان

وی در ادامه با اشاره به تهدید واحدهای صنعتی خطرناک در استان گفت: در حال حاضر  ۴۰۲ شرکت و واحد تولیدی در استان خطرناک و بحران زا شناسایی شده که باید برای مقابله و ایمن سازی حوادث احتمالی در آنها پیش بینی لازم صورت گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین تصریح کرد: برای جابجایی انبارهای خطرناک داخل شهری اقدامات اولیه انجام شده و برای محدوده بازار هم باید شهرداری ورود کند که تاکنون کارهای خوبی انجام شده است.

وی اضافه کرد: آبهای سطحی هم برخی شهرها را تهدید می کند که برای آن اقدام کرده ایم و برای رانش زمین در روستای اوانک نیز یک میلیارد تومان لازم است که پیگیر تامین آن هستیم.

کد مطلب 4496560

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها