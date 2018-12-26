به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی‌پور بعدازظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر فومن که در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، اظهارکرد: امدادگران جمعیت هلال احمر تلاش کرده‌اند تا در زمان حوادث و بحران ها حضوری فعال داشته و به شهروندان امدادرسانی کنند.

ولی‌پور در ادامه ضمن تشکر و قدردانی از برگزاری این برنامه برای قدردانی از تلاش امدادگران، افزود: ارائه بیشترین خدمات به مردم آسیب دیده با وجود کمترین امکانات یکی از اصول و اولویت‌های جمعیت هلال احمر است.

وی با اشاره به اینکه ایران از نظر بروز حوادث و بلایای طبیعی در آسیا در جایگاه پنجم و در جهان در رتبه ۱۰ قرار دارد، گفت: بیش از ۴۰ حادثه طبیعی در دنیا شناخته شده که بیش از ۳۰ نوع آن در ایران رخ داده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان در ادامه با بیان اینکه در ۱۰۰سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تلفات انسانی براثر وقوع بلایای طبیعی و سوانح در جهان داشته ایم، بیان کرد: ۸۰ درصد این مرگ و میرها در شش کشور اتفاق افتاده که ایران نیز با ۱۴۰ هزار کشته تنها بر اثر زمین لرزه جز این کشورها بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۶ درصد تلفات حوادث طبیعی مربوط ایران است، تأکید کرد: این آمارنشان دهنده این بوده که باید در زمینه آگاهی از حوادث، چگونگی برخورد در هنگام حوادث و لزوم برنامه‌ریزی اقدامات اساسی انجام شود.

ولی‌پور در ادامه با بیان اینکه ۴۲۱ سیل از سال ۱۳۳۰ تا سال ۸۰ رخ داده است، افزود: در دهه‌ای زندگی می کنیم که به دهه حوادث آب و هوایی مشهور بوده و سال جاری نیز به سال هشدارهای هواشناسی معروف است لذا نیازمند برنامه‌ریزی برای مقابله با این حوادث هستیم.

وی با اشاره به وضعیت استان گیلان در وقوع این حوادث، گفت: گیلان بر روی ۳ گسل قرار داشته و ۴۰ رود سیل خیز از این استان عبور می کند. براساس شاخص‌های خطرپذیری اعم از تراکم جمعیت و عوارض طبیعی و شاخص‌های سازه‌ای دومین استان خطرپذیر کشور نیز هستیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با تأکید برلزوم برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت و امکانات و تجهیزات مناسب برای مقابله با هرگونه حوادث، ادامه داد: تلاش شده در سال‌های اخیر شرایط و امکانات استان را از نظر لجستکی، ذخایر انبارهای امدادی و تجهیزات تخصصی، نیروهای امدادی آموزش دیده و تعداد پایگاه های برنامه ریزی کرده که بخشی از آن اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه تعداد پایگاه‌های امداد و نجات در استان گیلان نسبت به استان‌های همجوار و با توجه به حادثه‌خیز بودن و گردشگری پایین است، اظهارکرد: در حال حاضر ۱۷ پایگاه در سطح استان فعال است که باید ازنظر کمی و کیفی افزایش یابد.