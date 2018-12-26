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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۱۶

ریچارد هاس: به خاورمیانه پساآمریکا خوش آمدید

ریچارد هاس: به خاورمیانه پساآمریکا خوش آمدید

رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در خصوص تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای این کشور از سوریه اعلام کرد: به خاورمیانه پساآمریکا خوش آمدید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی آمریکا امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:  به خاورمیانه پساآمریکا خوش آمدید: اسرائیل به سوریه حمله کرد. عربستان به جنگ یمن ادامه می‌ دهد. ترکیه برای حمله به کردهای سوریه آماده‌می شود. بشار اسد در قدرت است و داعش هم شکست نخورده‌است و ایران در حال توسعه نفوذ منطقه‌ ای خود است. روسیه اکنون موثرترین قدرت خارجی به شمار می آید.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در تصمیمی غیرمنتظره اعلام کردکه تصمیم دارد نیروهایش را از سوریه خارج کند.

کد مطلب 4496567

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