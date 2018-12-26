واژگونی ۳ خودرو در فارس ۳ کشته به همراه داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی پلیس فارس، سرهنگ عبدالهاشم دهقانی، از واژگونی یک دستگاه پیکان در محور استهبان به شیراز، یک دستگاه پژو ۲۰۶ در محور سپیدان و یک دستگاه پراید در محور مرودشت خبر داد و علت هر سه حادثه را عامل انسانی اعلام کرد.

دهقانی گفت: در حادثه واژگونی پیکان در محور استهبان به شیراز، یک از سرنشینان در دم فوت کرد و ۲ نفر دیگر مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

رئیس پلیس راه شمالی استان فارس خاطرنشان کرد: در حادثه واژگونی دوم یک دستگاه پژو ۲۰۶ با سه سرنشین در محور سپیدان دچار سانحه شد که راننده خودرو در دم فوت کرد و ۲ سرنشین دیگر نیز مصدوم شدند.

این مقام انتظامی گفت: در حادثه سوم یک دستگاه پراید با ۵ سرنشین در محور هشتیجان شهرستان مرودشت، واژگون شده و بر اثر این حادثه یک نفر فوت کرد و چهارنفر مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

دهقانی گفت: علت وقوع واژگونی در ۲ مورد از این حوادث را بی توجهی راننده به جلو و عامل تاثیرگذار در حادثه واژگونی پژو را ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد.