  1. استانها
  2. فارس
۵ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۵۶

رئیس پلیس راه شمال فارس:

واژگونی ۳ خودرو در فارس ۳ کشته به همراه داشت

واژگونی ۳ خودرو در فارس ۳ کشته به همراه داشت

شیراز - رئیس پلیس راه شمالی استان فارس اعلام کرد که بر اثر واژگونی ۳ دستگاه خودروی سواری در ۳ محور از محورهای مواصلاتی این استان ۳ کشته و ۸ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی پلیس فارس، سرهنگ عبدالهاشم دهقانی، از واژگونی یک دستگاه پیکان در محور استهبان به شیراز، یک دستگاه پژو ۲۰۶ در محور سپیدان و یک دستگاه پراید در محور مرودشت خبر داد و علت هر سه حادثه را عامل انسانی اعلام کرد.

دهقانی گفت: در حادثه واژگونی پیکان در محور استهبان به شیراز، یک از سرنشینان در دم فوت کرد و ۲ نفر دیگر مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

رئیس پلیس راه شمالی استان فارس خاطرنشان کرد: در حادثه واژگونی دوم یک دستگاه پژو ۲۰۶ با سه سرنشین در محور سپیدان دچار سانحه شد که راننده خودرو در دم فوت کرد و ۲ سرنشین دیگر نیز مصدوم شدند.

این مقام انتظامی گفت: در حادثه سوم یک دستگاه پراید با ۵ سرنشین در محور هشتیجان شهرستان مرودشت، واژگون شده و بر اثر این حادثه یک نفر فوت کرد و چهارنفر مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

دهقانی گفت: علت وقوع واژگونی در ۲ مورد از این حوادث را بی توجهی راننده به جلو و عامل تاثیرگذار در حادثه واژگونی پژو را ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد.

کد مطلب 4496569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها