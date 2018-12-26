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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۵۹

لیگ برتر والیبال

مدعیان با پیروزی به کارشان ادامه دادند/ جدول رده بندی تغییر نکرد

مدعیان با پیروزی به کارشان ادامه دادند/ جدول رده بندی تغییر نکرد

نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال امروز با پیروزی تیم های مدعی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد.

در مهمترین و حساس ترین دیدار هفته دو تیم شهرداری ورامین و خاتم اردکان که به ترتیب رده های اول و سوم جدول رده بندی را در اختیار داشتند رودر روی یکدیگر قرار داشتن و در پایان شهرداری ورامین موفقت شد با شکست ۳ بر صفر خاتم به یازدهمین برد خود در فصل جاری رقابت های لیگ برتر والیبال دست یابد و همچنان صدر جدول رده بندی را در اختیار داشته باشد.

خاتم اردکان نیز با این شکست با مجموع ۹ پیروزی و ۲۶ امتیاز همچنان در رده سوم باقی ماند.

در دیگر بازی مهم این هفته پیکان تهران با نتیجه ۳ بریک شهرداری ارومیه را در خانه والیبال تهران شکست داد تا با مجموع ۱۰ پیروزی و ۳۰ امتیاز همچنان نزدیک ترین تیم دنبال کننده شهرداری ورامین باشد.

سایپای تهران نیز امروز موفق شد عقاب نهاجا را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد تا به هفتمین برد خود دست یابد.

شاگردان جبار قوچان نژاد در پیام خراسان نیز موفق شدند کاله مازندران را با نتیجه ۳ بر صفر از پیش رو بردارند و با مجموع ۹ پیروزی و ۲۳ امتیاز همچنان جزو تیمهای مدعی باقی بمانند.

نتایج رقابت های لیگ برتر والیبال در پایان هفته چهاردهم

شهرداری ورامین ۳- خاتم اردکان صفر

عقاب نهاجا یک- سایپا تهران۳

پیکان تهران ۳- شهرداری ارومیه یک

شهروند اراک صفر- شهرداری گنبد ۳

پیام خراسان ۳، کاله مازندران صفر

درنای ارومیه یک – فولاد سیرجان ۳

جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر والیبال در پایان هفته چهاردهم:

۱-شهرداری ورامین ۱۱ پیروزی – ۳۳ امتیاز

۲-پیکان تهران ۱۰ پیروزی – ۳۰ امتیاز

۳-خاتم اردکان ۹ پیروزی- ۲۶ امتیاز

۴-پیام مشهد ۹ پیروزی- ۲۳ امتیاز

۵-شهرداری گنبد ۸ پیروزی- ۲۴ امتیاز

۶-سایپا تهران ۷ پیروزی- ۲۳ امتیاز

۷-فولاد سیرجان ۷ پیروزی – ۲۲ امتیاز

۸-شهروند اراک ۷ پیروزی- ۲۰امتیاز

۹-کاله مازندران ۶ پیروزی – ۱۷ امتیاز

۱۰-شهرداری تبریز ۵ پیروزی – ۱۵ امتیاز

۱۱-عقاب نهاجا ۳ پیروزی – ۸ امتیاز

۱۲-شهرداری ارومیه ۲ پیروزی – ۸ امتیاز

۱۳-درنای ارومیه بدون پیروزی- ۳ امتیاز

کد مطلب 4496571

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