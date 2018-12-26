مدعیان با پیروزی به کارشان ادامه دادند/ جدول رده بندی تغییر نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد.

در مهمترین و حساس ترین دیدار هفته دو تیم شهرداری ورامین و خاتم اردکان که به ترتیب رده های اول و سوم جدول رده بندی را در اختیار داشتند رودر روی یکدیگر قرار داشتن و در پایان شهرداری ورامین موفقت شد با شکست ۳ بر صفر خاتم به یازدهمین برد خود در فصل جاری رقابت های لیگ برتر والیبال دست یابد و همچنان صدر جدول رده بندی را در اختیار داشته باشد.

خاتم اردکان نیز با این شکست با مجموع ۹ پیروزی و ۲۶ امتیاز همچنان در رده سوم باقی ماند.

در دیگر بازی مهم این هفته پیکان تهران با نتیجه ۳ بریک شهرداری ارومیه را در خانه والیبال تهران شکست داد تا با مجموع ۱۰ پیروزی و ۳۰ امتیاز همچنان نزدیک ترین تیم دنبال کننده شهرداری ورامین باشد.

سایپای تهران نیز امروز موفق شد عقاب نهاجا را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد تا به هفتمین برد خود دست یابد.

شاگردان جبار قوچان نژاد در پیام خراسان نیز موفق شدند کاله مازندران را با نتیجه ۳ بر صفر از پیش رو بردارند و با مجموع ۹ پیروزی و ۲۳ امتیاز همچنان جزو تیمهای مدعی باقی بمانند.

نتایج رقابت های لیگ برتر والیبال در پایان هفته چهاردهم

شهرداری ورامین ۳- خاتم اردکان صفر

عقاب نهاجا یک- سایپا تهران۳

پیکان تهران ۳- شهرداری ارومیه یک

شهروند اراک صفر- شهرداری گنبد ۳

پیام خراسان ۳، کاله مازندران صفر

درنای ارومیه یک – فولاد سیرجان ۳

جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر والیبال در پایان هفته چهاردهم:

۱-شهرداری ورامین ۱۱ پیروزی – ۳۳ امتیاز

۲-پیکان تهران ۱۰ پیروزی – ۳۰ امتیاز

۳-خاتم اردکان ۹ پیروزی- ۲۶ امتیاز

۴-پیام مشهد ۹ پیروزی- ۲۳ امتیاز

۵-شهرداری گنبد ۸ پیروزی- ۲۴ امتیاز

۶-سایپا تهران ۷ پیروزی- ۲۳ امتیاز

۷-فولاد سیرجان ۷ پیروزی – ۲۲ امتیاز

۸-شهروند اراک ۷ پیروزی- ۲۰امتیاز

۹-کاله مازندران ۶ پیروزی – ۱۷ امتیاز

۱۰-شهرداری تبریز ۵ پیروزی – ۱۵ امتیاز

۱۱-عقاب نهاجا ۳ پیروزی – ۸ امتیاز

۱۲-شهرداری ارومیه ۲ پیروزی – ۸ امتیاز

۱۳-درنای ارومیه بدون پیروزی- ۳ امتیاز