عباس رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جشنواره «دا» هرساله به‌پاس زحمات مادران و جایگاه مادران روستایی در شهرستان نهاوند برگزار می‌شود، گفت: این جشنواره در راستای احیای سنت‌ آشپزی روستایی، سنت‌ها و آداب‌ورسوم بومی و محلی برگزار می‌شود.

وی برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی، پخت نان سنتی، پخت غذاهای محلی و سنتی را از دیگر بخش‌های این جشنواره دانست و گفت: برگزاری این جشنواره باعث ایجاد نشاط اجتماعی و پویایی جامعه روستایی می‌شود.

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی نهاوند بابیان اینکه در این جشنواره به تعمیق بخشی ارتباط بین جوانان و پدران و مادربزرگ‌ها پرداخته خواهد شد، گفت: این جشنواره فردا ۶ دی ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر در روستای «زرامین» و با حضور مسئولین استانی و شهرستان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخلی گفت: در این جشنواره سعی شده هر آنچه از تولیدات روستایی وجود دارد جهت معرفی به میهمانان به نمایش گذاشته شود.

رسولی در پایان از اجرای بازی‌های بومی محلی و حرکات نمایشی نیز در این جشنواره خبر داد.