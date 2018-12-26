به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی از ساعت ۱۰ صبح امروز (چهارشنبه) در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است. پس از انجام دیدارهای مقدماتی نفرات راه یافته به دیدار فینال مسابقات روز نخست مشخص شدند که اسامی آن ها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: مسیب اکبری (تهران) – علیرضا اسدی (اصفهان)

۶۳ کیلوگرم: سامان عبدولی (خوزستان) – میثم دلخانی (فارس)

۷۷ کیلوگرم: سامان نجم سهیلی (لرستان) – رسول گرمسیری (خوزستان)



کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: محمد طهماسبی (گلستان) – محسن ملکی (تهران)

۶۱ کیلوگرم: رحمان رحیم پور (فارس) – محمد نامجو مطلق (گیلان)

۷۰ کیلوگرم: مهدی یگانه جعفری (مازندران) – ایمان رحمانی زاده (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: سید علی موسوی (گیلان) – حسین خداکرمی (مازندران)