به گزارش خبرگزاری مهر، صدوشصت‌وپنجمین شماره‌ی نشریه‌ی خط حزب‌الله با عنوان «فتنه تحریم‌ساز» منتشر شد.

در طی ده روز اول آغاز فتنه ۸۸، شش قطعنامه در کنگره‌ آمریکا علیه ایران به تصویب رسید و بعد از آن نیز تحریم‌های گسترده‌ ایران آغاز شد، خط حزب‌الله در این شماره به علل تحریم‌های ظالمانه دشمن پرداخته است.

در بخشی از این متن چنین می‌خوانیم: "به موازات مخابره‌ی "پیام ضعف" به دشمن، پروژه‌ی "تحریم ایران" هم کلید خورد. برای همین هم آمریکایی‌ها با دیدن آشوب‌های داخل ایران، تنها در طی ده روز اول آغاز فتنه، شش قطعنامه در کنگره‌ی آمریکا علیه ایران ارائه کرده و به تصویب ‌رساندند. مسئولین غربی که تا پیش از این بر لزوم واقع‌گرایی در برابر ایران سخن به میان می‌آوردند و از ضرورت تعامل با ایران می‌گفتند، به‌یکباره شروع به اظهارات مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران کردند و اوبامایی که چند روز پیش از انتخابات به رهبر انقلاب نامه نوشته بود تا او را در حل مشکلات منطقه کمک نماید، به‌ناگاه با آغاز فتنه، از ایرانی‌ها خواست تا به اعتراضات خود ادامه دهند. "

انقلاب اسلامی در آستانه‌ی چهل‌سالگی است و در طول این مدت راه پر فراز و نشیبی را از سر گذرانده است. در چند سال اخیر و با شدت گرفتن دشمنی‌های دشمن و به وجود آمدن برخی مشکلات در روند حرکت کشور، احساس ناامیدی نسبت به آینده، در ذهن برخی افراد ظهور یافته است. اما برخلاف اینها، رهبر انقلاب نسبت به افق و آینده‌ی جمهوری اسلامی بسیار امیدوارند. موضوعی که فهم آن در این شرایط، شاید برای بسیاری از دوستداران انقلاب هم قدری دشوار باشد. اطلاع نگاشت این شماره خط حزب‌الله به دلایل امیدواری رهبر انقلاب به آینده‌ی روشن جمهوری اسلامی می‌پردازد.

توسعه‌ی هر کشوری عملا بدون توسعه‌ی زیرساخت حمل و نقل امکان پذیر نیست و همواره کارشناسان بر این باورند که یکی از شاخص‌های موج اول توسعه، گسترش راه‌ها است. خط حزب‌الله در این شماره به توسعه و پیشرفت این صنعت در عمر ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.



سایر بخش‌های نشریه که خواندن آنها هم توصیه می‌شود بدین شرح است:

نظر حضرتعالی درباره «ولایت مطلقه‌ فقیه» و حد و مرز آن چیست؟ (پرسش و پاسخ)

می‌خواستند مردم را مقابل هم قرار بدهند (بازخوانی تاریخی)

مثل کوهْ استوار (حزب الله این است)

جهت‌گیری‌ها باید خلاف خواست دشمن باشد (روش تحلیل سیاسی)

نظام با مبارزه به‌وجود آمدبا مبارزه هم باقی ماند (نهج‌البلاغه)

ارامنه به کشورشان احساس تعهد می‌کنند (خاطرات رهبری)

حیات، با حرکت و جهاد به وجود می‌آید (تفسیر قرآن)

دولتمردان و دودمان پهلوی کشور را از پیشرفت محروم کرد (امام)

استادی بزرگ و کارگزاری باوفا (عکسنوشت)

رسوم غلط را کنار بگذارید (خانواده ایرانی)

طبق رسم هفتگی خط حزب‌الله شماره ۱۶۵ هفته‌نامه نیز به روح شهدای عملیات محمدرسول‌الله تقدیم می‌شود.

نسخه‌ی PDF نشریه در سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ جهت مطالعه و A۳ برای چاپ و تکثیر روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR قرار گرفته و عموم امت حزب‌الله می‌توانند آن را چاپ و در محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج توزیع کنند.

