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۵ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۱۹

با دعوت کی روش؛

چهار بازیکن تیم های تبریزی مسافر جام ملت های آسیا شدند

چهار بازیکن تیم های تبریزی مسافر جام ملت های آسیا شدند

تبریز - چهار بازیکن تیم های تبریزی حاضر در لیگ برتر فوتبال در جمع اعضای تیم ملی برای حضور در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌ روش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان فهرست نهایی تیم ملی برای اعزام به مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ امارات را اعلام کرد که سه بازیکن از تراکتورسازی و یک بازیکن ماشین سازی تبریز در این فهرست به چشم می خورند.

مسعود شجاعی، اشکان دژاگه، احسان حاج صفی از تراکتورسازی تبریز و محمدحسین کنعانی زادگان از ماشین سازی در لیست دعوتی سرمربی تیم ملی هستند.

علیرضا بیرانوند، امیرعابدزاده، پیام نیازمند، وریا غفوری، میلاد محمدی، رامین رضائیان، مرتضی پورعلی گنجی، پژمان منتظری، سید مجید حسینی، روزبه چشمی، امید ابراهیمی، احمد نورالهی، وحید امیری، سامان قدوس، مهدی طارمی، سردار آزمون، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی و کریم انصاری فرد دیگر دعوت شدگان به تیم ملی هستند.

کد مطلب 4496593

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