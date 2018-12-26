به گزارش خبرنگار مهر، عادل دهدشتی عصر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه بخشدار آبپخش با اشاره به انتصاب جوانترین بخشدار استان در مقطع کنونی بیان کرد: نگاه مدیریت ارشد استان از همان ابتدای امر به استفاده از جوانان در سطوح مختلف مدیریتی بوده است.

وی اضافه کرد: امروز شاهدیم که حاصل این ‌نگاه انتصاب معاونین فرمانداران و بخشداران جوانی است که بی تردید می توانند با استفاده از فرصتی که برای خدمت در اختیار آنها قرار گرفته سال های طولانی در عرصه های مختلف مدیریتی چه برای استان و چه کشور مفید و موثر باشند.

دهدشتی افزود: باعث افتخار است که میانگین سنی بخشداران در استان حدود ۳۹ سال و معاونین فرمانداران حدود ۴۳ سال است و بدون تردید دستاوردی است که با عنایت ویژه استاندار و شجاعت ایشان در استفاده از نیروهای جوان به وقوع پیوسته است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در مقطع فعلی، بیان کرد: واقعیت این است که اکنون شرایط کشور به لحاظ تنگناهای اقتصادی معیشت مردم را دچار مشکل کرده که این مسئله از چند منظر قابل بررسی و تامل است.

مدیرکل سیاسی استان بوشهر گفت: بخشی از ساختار اقتصاد ما در این سال‌ها دچار ضعف بوده که این مسئله با تحریم های ظالمانه و بی رحمانه آمریکا همراه شده است. این یک واقعیت است که مسئولان و سردمداران آمریکا به دنبال محدود کردن و تنگ کردن حلقه فشار بر نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و تمرکز خود را در دور جدید بر فشار از طریق حوزه های اقتصادی با اتکا به سیاست خارجی تهاجمی و یک جانبه گرایانه خود گذاشته اند.

وی خاطرنشان کرد: بخش دیگری از شرایط فعلی اما ناشی از عملکردها در حوزه های مختلف است که این نقایص را می توان با بهبود عملکردها، ارتباط بیشتر و نزدیک تر با مردم و تلاش های مضاعف کاهش داد.

دهدشتی افزود: ما به عنوان کارگزاران نظام می پذیریم در بخش‌هایی با برنامه ریزی هدفمند تر و با دقت بیشتر می شد بخشی از مشکلات را مرتفع کرد تا بار مشکلات بر دوش مردم بیش از این سنگینی نکند.

مدیرکل سیاسی استان بوشهر بیان کرد: همه ما باید در این مقطع این عهد و پیمان را با خود داشته باشیم که با وحدت، همدلی و تعامل با یکدیگر از این شرایط سخت عبور کرده و شرایط معیشتی و اقتصادی مردم را بهبود ببخشیم.

وی ادامه داد: در این شرایط وظیفه ما مسئولان به ویژه در مسئولیت‌های حوزه حاکمیتی و به طور اخص بخشداری ها که به تعبیری صف اول دولت برای رفع مشکلات مردم محسوب می شود، وظیفه سنگین‌تری است.

دهدشتی تصریح کرد: انتظار ما این است که تکریم ارباب رجوع در اولویت تمامی مسئولان استان باشد و بخشداران به عنوان صف اول، با حضور پررنگ در کنار مردم و رفتار مدبرانه موجب رضایتمندی مردم را فراهم کنند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر بیان کرد: ضمن تشکر از بخشدار پیشین که در این سالها تلاش های بسیاری را در راستای توسعه بخش آبپخش داشتند، از بخشدار جوان و جدید نیز توقع دارم با کوشش دو چندان و با اتکا به نیروی جوانی، ضمن بهره گیری از مشورت ها، حداکثر تلاش خود را برای ایجاد رضایتمندی مردم بخش آبپخش، که با وجود ظرفیت های بسیار در حوزه های کشاورزی و گردشگری، به درستی نگین سبز استان بوشهر نامیده می‌شود، بکار گیرد.