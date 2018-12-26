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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۴۲

دستگیری جاسوس موشک‌های اس ۴۰۰ در روسیه

دستگیری جاسوس موشک‌های اس ۴۰۰ در روسیه

روسیه یک تبعه اوکراینی را به جرم جاسوسی به هشت سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاهی در روسیه یک تبعه اوکراینی را به هشت سال زندان محکوم کرده است.

اتهام این شهروند اوکراینی در روسیه جاسوسی عنوان شده است.

 روزنامه کومرسانت چاپ روسیه در این ارتباط گفته است که فرد بازداشت شده، ایگور کیاشکو، وکیل اوکراینی بوده است که در زمینه خرید موتور هواپیمای میگ فعالیت داشته و همزمان در تلاش برای خرید تجهیزات، لوازم جانبی و نقشه سیستم موشکی اس ۴۰۰ و دستیابی به اسناد طبقه‌بندی امنیتی شده بوده است.

گفته شده این وکیل از طرف دستگاه‌های امنیتی اکراین در روسیه مشغول فعالیت بود.

مقامات قضایی روسیه گفته‌اند فرد بازداشت شده اگرچه تلاش برای خرید تجهیزات جنگنده‌‍‌های میگ را تکذیب نکرده، اما خرید تجهیزات سیستم موشکی اس-۴۰۰ را نپذیرفته است.

روابط روسیه و اوکراین همواره پرتنش بوده است، اما به تازگی در جریان عبور چند فروند ناو جنگی اوکراینی از آب‌های روسیه و توقیف این ناوها توسط نیروی دریایی روسیه، تنش در روابط دو طرف افزایش یافته است.

کد مطلب 4496597

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