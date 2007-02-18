تجربیات خوبی را در تهران کسب کردیم/ تکواندو ایران مبنی بر قدرت بدنی است

"ابرتو کروز" که 14 سال سابقه عضویت در تیم ملی فیلیپین را دارد و به عنوان سرمربی این کشور به تهران سفر کرده بود در مورد این رقابت ها به خبرنگار مهر گفت: سطح فنی این رقابت ها به دلیل حضور تکواندو کاران ایران و کره که دو قطب اصلی تکواندو جهان هستند بالا بود. ضمن اینکه سازماندهی خوب مسابقات نیز نکته مثبت دیگری بود. تیم ما توانست تجربیات گرانبهایی را از این مسابقات کسب کند.

وی در مورد هدف از سفر به تهران گفت: تیم ما برای صعود به المپیک پکن آماده می شود. در همین رابطه برنامه ریزی دقیق انجام داده ایم تا بتوانیم حداکثر سهمیه را کسب کنیم. سفر به تهران و حضور در جام فجر نیز یکی از برنامه های ما در این رابطه است. البته احتمال دارد درآینده ای نزدیک یک اردوی مشترک نیز از ایران درخواست کنیم.

کروز در مورد علت عدم استفاده از مربیان کره ای گفت: سالهای قبل از این گونه مربیان استفاده می کردیم ولی ما هم مثل ایران احساس کردیم که آنقدر در تکواندو پیشرفت کرده ایم که نیازی به مربیان کره ای نداشته باشیم.

دارنده 3 مدال نقره و 2 برنز از مسابقات جهانی در مقایسه تکواندوایران و کره جنوبی گفت: تکواندو ایران سیستم خاصی را دنبال می کند. ایرانی ها با تکنیک هستند ولی مشخصه بارز آنها قدرت بدنی بالا است. اما کره ای ها برای رسیدن به پیروزی به تکنیک خود بسنده می کنند.

روبرتو کروز در پایان از خداداد و نفجم به عنوان حریفان ایرانی خود در مسابقات جهانی و آسیایی نام برد و ابراز امیدواری کرد سالهای آینده نیز بتواند به تهران سفر کند.