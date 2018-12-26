ادبیات جدید قرارگاه پیشرفت و آبادانی برای توانمندسازی روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری چهارشنبه شب در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: قرار گاه پیشرفت و آبادنی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به دنبال این است یک هزار نقطه در سطح کشور را به تراز مد نظر انقلاب اسلامی برساند.

وی با بیان اینکه در سال نخست این طرح که سال گذشته بود ۱۳۰ دهستان در کشور در برنامه قرار گرفت، بیان کرد: سهم خراسان جنوبی از این تعداد که شش دهستان بود که اولویت آن دهستان های با ضریب محرومیت بالا از جمله دهستان های میغان نهبندان، پترگان زیرکوه، درح سربیشه، منتظری طبس، قهستان از جمله آن ها است.

فعالیت های آبادانی در پنج محور

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه قرارگاه پیشرفت و آبادانی به دنبال ادبیات جدیدی از مدل کار الگویی در توانمندسازی روستایی است تا مشارکت مردمی را فعال کند، افزود: محوریت کارها در این اقدامات الگویی و اعتماد سازی مردم به خود آن ها واگذار شده تا با افزایش آگاهی مردم به پیشرفت منطقه خود تشویق شوند.

هنری با اشاره به اینکه در این راستا در پنج حوزه فعالیت قرارگاه دنبال می شود، عنوان داشت: برای اولین بار در حوزه های چندجانبه کار محرومیت زدایی دنبال می شود که عمران، اشتغال، سلامت، فرهنگی، تعلیم و تربیت از جمله آن ها است.

وی از استقرار ۲۷ نفر روحانی در این دهستان ها خبر داد و گفت: این افراد کارکردشان بیشتر از فرهنگی و تبلیغی است و تمامی فعالیت ها در این دهستان ها را دنبال می کنند.

تعریف برنامه های اجرایی و عملیاتی برای آبادانی

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادنی خراسان جنوبی اضافه کرد: در حال حاضر برنامه های اجرایی و عملیاتی برای این دهستان ها تعریف شده است تا بتواند خروجی مناسبی برای معیشت، اقتصاد پویای و نجات روستاها داشته باشد.

هنری، اشتغال را مهمترین مشکل روستاها عنوان کرد و گفت: در این راستا برپایه مطالعاتی که برای روستاها انجام شده اولویت های اشغال روستا مشخص شده و بر اساس این اولویت ها شبکه سازی مردم آغاز شده است.

وی ادامه داد: این شبکه ها با آموزش و توانمندسازی ورود پیدا کرده اند و با نگاهی که به بازار دارند ایجاد مشاغل جدید و یا توسعه مشاغل موجود را دنبال می کنند.