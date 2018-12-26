تعریف پروژه جدید در راه آهن کشور ممنوع است/۶۳هزار پروژه نیمه تمام

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت پروژه های راه آهن، روگذرها و زیرگذرها که در فرمانداری ورامین برگزار شد، گفت: برای خط راه آهن ورامین- تهران چندین پروژه اولویت دار زیر گذر قاسم آباد، پل زیر گذر امام رضا (ع)، پل رو گذر ۱۵ خرداد، زیر گذر باغ صالح، زیر گذر موسی آباد، زیرگذر سلمان آباد و زیر گذر قلعه بلند وجود دارد، که باید تکمیل شود و در این مسیر همکاری فرمانداری و شهرداری بسیار مهم است.

وی با بیان این که تعریف هر گونه عملیات اجرایی و عمرانی جدید در حوزه راه آهن کشور ممنوع است، اضافه کرد: در حال حاضر ۶۳ هزار پروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد، که برای تکمیل آن ها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل خط و سازه های فنی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی بر تکمیل پروژه های نیمه کاره تاکید کرد و گفت: عبور راه آهن از ورامین برای ما اهمیت ویژه ای دارد، اما مشکلاتی در خصوص برخی تقاطع ها داریم، که با توجه به مشکلات مالی موجود، با تعویق مواجه شده است.

