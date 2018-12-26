شخصیت و هویت انسان در خلوص نیت و خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی چهارشنبه شب در دیدار با اعضای قرارگاه پیشرفت و آبادانی خراسان جنوبی اظهار داشت: از روزی که بشر از سنگ و کلوخ زمین استفاده می کرده تا امروز که به قوای مرموز اجزا و عناصر زمین دست یافته تاکنون به هیچ کمبود و مانعی برنخورده است.

وی با بیان اینکه خداوند بشر را نیازمند آفریده تا منبع حرکتش باشد و خودش خلق کند، بیان کرد: استعدادهای معنوی، روح و جان انسان فصل طولانی دارد و همه شدنی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خطاب به اعضای قرارگاه پیشرفت و آبادانی، عنوان داشت: آنچه را که شما در فرصت جمهوری اسلامی چه در امور جسمانی و مادی و بیش از آن امور معنوی انجام می دهید در واقع برای بهشت تمرین می کنید.

عبادی اضافه کرد: این ها الفبایی است که وقتی انسان در راه خدا استعداد درونی و جسمی خود را به کار اندازد با استفاده از عناصر زمانی و مکانی به مرتبه ای می رسد که آفریینده می شود.

وی با بیان اینکه هر جا در این مسیر خسته شدید بدانید این تمرین کار بهشتی است، بیان کرد: در این صورت خواهیم دید آنچه ما در بشر نقص می بینیم نقص نیست بلکه باید این نواقص باشد تا موجود متکامل از این مسیر کمال عبور کند.

هویت و شخصیت انسان در لباس و عنوان خلاصه نمی شود

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه بشر در راه عبودیت مثل خدا می شود، افزود: اما استخراج این معدن استعداد با ادعا و قیافه سازگار نیست بلکه باید خاکی بود.

عبادی اضافه کرد: هویت و شخصیت انسان در لباس و عنوان خلاصه نمی شود بلکه در گره گشایی از مردم خلاصه می شود.

وی با اشاره به اینکه ابتدای انقلاب جوان های سرگردان دوران طاغوت با دریچه انقلاب به روستاها ریختند، بیان داشت: این جوانان درسازندگی و همچنین در دفاع مقدس خود را نشان دادند اما بعد از اینکه در سیستم های بعدی جذب نهادهایی شدند روستاها خلوت شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه روستاییان در عین حال که دستشان خالی است اما انسان هایی با فرهنگ غنی هستند، بیان داشت: جای کارهای قرارگاه پیشرفت و آبادانی در روستاها خالی بود و با این مصوبه جای آن پر شد.

عبادی با بیان اینکه کار شما کار فیزیکی نیست بلکه کار مکتبی است، بیان کرد: برخی بعد از انقلاب سیاست زده، علم زده، رفاه زده و یا اقتصاد زده شدند و به نحوی از قطار انقلاب پیاده می شوند اما شما هستید که راه مکتب را ادامه می دهید.