نظام توزیع کتاب باید اصلاح شود/مطالعه مهمترین شاخص توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی انصاری عصر چهارشنبه در آیین افتتاح سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان با بیان اینکه بخش زیادی از نگاه ما به کتاب ریشه در دین ما دارد، اظهار داشت: معجزه رسول اکرم کتاب قرآن و اولین سوره نازل شده بر پیامبر اکرم (ص) و تعداد زیادی از آیات قرآن در ارتباط با قرائت کتاب و نگارش است.

وی با بیان اینکه برخی اوقات از تعالیم دینی خود فاصله می گیریم، افزود: در ۱۴ قرن پیش تعالیم دینی ما بر قرائت کتاب تاکید کرده است اما متاسفانه سرانه مطالعه کتاب ما در کشور نسبت به سایر کشورها پایین تر است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد استان اصفهان تاکید کرد: اگر یک جامعه مولفان خوبی داشته باشد و برای نویسندگان ارزش قائل شود یکی از شاخصه های توسعه را طی کرده است.

انصاری زحمات نویسندگان کتب نمایشگاه کتاب را جان مایه فضای نمایشگاه قلمداد کرد و گفت: دومین شاخصه توسعه وجود ناشران خوب در یک جامعه است و ضلع سوم نیز توزیع کتاب است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ضمن اشاره به قالب های مختلف توزیع کتاب افزود: توزیع کتاب نیاز به دقت و برنامه ریزی بیشتری دارد به نحوی که باید تعداد کتابخانه ها و یا این رویدادهای فرهنگی افزایش پیدا کند.

وی ضلع چهارم توسعه را استفاده از کتاب عنوان کرد و افزود: ضلع چهارم همان مطالعه است که در میان بقیه اضلاع ذکر شده مهم ترین شاخصه توسعه است، بر همین اساس باید برای شاخصه مطالعه در جوامع کار شود و فرهنگ سازی در این ارتباط را باید از کودکی و خانواده ها شروع کرد.