نمایشگاه های تخصصی کتاب در سرتاسر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا عصرچهارشنبه در آیین افتتاحیه سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان با بیان اینکه وزارت ارشاد به موضوع کتاب و کتاب خوانی اهمیت ویژه ای می دهد، اظهار داشت: به دلیل اهمیت به موضوع کتابخوانی، برپایی نمایشگاه های کتاب به مراکز استان ها محدود نشده است و سعی داریم نمایشگاه های تخصصی کتاب را نیز در سرتاسر کشور برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه افتخار ما مقابله با تهاجم فرهنگی است، افزود: تهاجمات فراوانی به خصوص در حوزه اقتصاد و فرهنگ علیه کشور ایران وارد می کنند و ما باید افتخار کنیم که حتی یک قدم نیز برای مقابله با این تهاجمات برداریم.

مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران با بیان اینکه انسان آگاه محور توسعه جامعه است، ابراز داشت: اگر جامعه آگاه نداشته باشیم از قافله پیشرفت عقب می مانیم چرا که در هر جامعه‌ای انسان های آگاه وجود داشته، موفقیت و سربلندی نیز در ادامه رخ نموده است که نمونه بارز این انسان آگاه امام راحل هستند.

وی با بیان اینکه تمامی ما بر سر سفره تفکر امام خمینی (ره) نشسته ایم، افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ کس از ما حمایت نکرده است و هر آنچه که داریم با اتکاء به توان داخلی کشور و تلاش خود به دست آورده‌ایم و بر همین اساس با تمام تلاش از تفکر والای امام راحل حمایت می کنیم.