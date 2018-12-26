پیروزی تیم والیبال پیام مقابل کاله مازندران در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های والیبال پیام مشهد و کاله مازندران در چارچوب لیگ برتر والیبال کشور بعدازظهر چهارشنبه در سالن مهران مشهد برگزار و ۲ تیم در ۳ ست مقابل هم قرار گرفتند.
در این بازی تیم پیام موفق شد در ۳ ست مقابل حریف خود به پیروزی دست یابد و با کسب ۲۳ امتیاز در رده چهارم جدول لیگ برتر والیبال بعد از تیم های شهرداری ورامین، پیکان تهران و خاتم اردکان قرار گیرد.
شایان ذکر است تیم والیبال پیام مشهد که از حمایت واداران این شهر برخوردار است در ۱۳ بازی خود۹ پیروزی و۴ باخت را در کارنامه دارد.
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