پیروزی تیم والیبال پیام مقابل کاله مازندران در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های والیبال پیام مشهد و کاله مازندران در چارچوب لیگ برتر والیبال کشور بعدازظهر چهارشنبه در سالن مهران مشهد برگزار و ۲ تیم در ۳ ست مقابل هم قرار گرفتند.

در این بازی تیم پیام موفق شد در ۳ ست مقابل حریف خود به پیروزی دست یابد و با کسب ۲۳ امتیاز در رده چهارم جدول لیگ برتر والیبال بعد از تیم های شهرداری ورامین، پیکان تهران و خاتم اردکان قرار گیرد.

شایان ذکر است تیم والیبال پیام مشهد که از حمایت واداران این شهر برخوردار است در ۱۳ بازی خود۹ پیروزی و۴ باخت را در کارنامه دارد.