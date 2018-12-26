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۵ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۳۲

در چارچوب لیگ برتر والیبال صورت پذیرفت؛

پیروزی تیم والیبال پیام مقابل کاله مازندران در مشهد

پیروزی تیم والیبال پیام مقابل کاله مازندران در مشهد

مشهد- تیم پیام مشهد در هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال کشور در ۳ ست موفق به شکست میهمان خود کاله مازندران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های والیبال  پیام مشهد و کاله مازندران در چارچوب لیگ برتر والیبال کشور بعدازظهر چهارشنبه در سالن مهران مشهد برگزار و ۲ تیم در ۳ ست مقابل هم قرار گرفتند.

در این بازی تیم پیام موفق شد در ۳ ست مقابل حریف خود به پیروزی دست یابد و با کسب ۲۳ امتیاز در رده چهارم جدول لیگ برتر والیبال بعد از تیم های شهرداری ورامین، پیکان تهران و خاتم اردکان قرار گیرد.

شایان ذکر است تیم والیبال پیام مشهد که از حمایت واداران این شهر برخوردار است در ۱۳ بازی خود۹ پیروزی و۴ باخت را در کارنامه  دارد.

کد مطلب 4496622

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