می توان مشکل وسایل گرمایشی ناایمن درمدارس را با کمک خیرین حل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در مراسم تجلیل از خیرین مدرسه ساز کرمانشاه گفت: ساخت فضای آموزشی در کرمانشاه دمیدن روح جدید برای مردم زلزله زده بود و کاری که خیرین انجام دادند فقط ساخت ۷۰-۸۰ مدرسه نبود و این احساس مسئولیت اجتماعی جای قدردانی دارد.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: ما اهداف متعددی را در آموزش و پرورش دنبال می کنیم و والاترین هدف آن است که کودکانمان در مدرسه زندگی کردن و با هم بودن را تمرین کنند.

بطحایی بیان کرد: ما اهداف تربیتی را فراموش کرده ایم اما در تلاشیم تعلیم و تربیت را به مسیر اصلی برگردانیم.

وی بیان کرد: با وجود تلاش دولت ها اما همچنان مدارسی داریم که ایمن و آماده نیستند و دانش آموزان امکانات لازم برای تمرین زندگی را ندارند. البته پیشرفت های خوبی داشتیم و یک سوم مدارس نیازمند مقاوم سازی در کشور داریم

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: باید مدرسه خانه دوم دانش آموزان شود و از بودن در کنار هم لذت ببرند. روزی که بچه ها به سختی مدرسه را ترک کنند می توانیم به خودمان ببالیم.

در ادامه بطحایی با اعلام خبر برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران مدارس در راستای بهبود عملکردشان در حوزه های بهداشت و سلامت دانش آموزان گفت: اگر مدیری گواهینامه دوره بهداشت و سلامت دانش آموزی را دریافت نکند امکان استمرار خدمت ندارد چرا که خط قرمز ما حفظ سلامت و تندرستی بچه هاست. نباید از ایمنی غفلت کنیم.

وی اظهار کرد: ۱۵۰ هزار کلاس ناایمن داریم. با وجود تمام فشارهای سازمان برنامه و بودجه کل اعتبارات پیش بینی شده برای آموزش و پرورش در هفت ماهه ابتدای سال در اختیار سازمان نوسازی قرار گرفت اما محدودیت های دولت اجازه نمی دهد، مشکل بخاری های غیر ایمن را به تنهایی برطرف کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: باید مشکل وجود مدارس با وسایل گرمایشی غیر ایمن را با تلاش شما خیرین و حمایت دولت و مجلس حل کنیم.

بطحایی با اشاره به حادثه آتش سوزی مدرسه غیردولتی زاهدان گفت: این مدرسه فاقد مجوز و بدون اجازه آموزش و پرورش راه افتاده بود اما به هر حال همه ما در قبال این مسائل باید احساس مسئولیت داشته باشیم.