مراسم تجلیل از قهرمانان مدال آور دانشجو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولین ورزش کشور، روسای فدراسیون ها، معاونین وزارت علوم به همراه مربیان، سرپرستان و ورزشکاران و دست اندرکاران تیم های اعزامی به مسابقات جهانی دانشجویان دوم اسفند ماه برگزار خواهد شد.

بنابراین گزارش، دراین مراسم از مدال آوران تیم های کشتی آزاد، کشتی فرنگی، تکواندو، شطرنج، مسئولین و روسای فدراسیون مربوطه به همراه مسئولین و دست اندرکاران هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویان تجلیل و تقدیر به عمل خواهد آمد.

بر این اساس از ابتدای سال جاری تیم های ملی دانشجویان در چهار مسابقه برون مرزی اعزام شده که حاصل آن کسب سه عنوان قهرمانی در مسابقات کشتی آزاد، کشتی فرنگی، تکواندو و یک عنوان نایب قهرمانی در مسابقات شطرنج به همراه دریافت 1 مدال طلا، نقره و برنز بوده است.

همچنین هشمین المپیاد ورزشی دانشجویان تابستان سال جاری در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شده بود.

این مراسم روز چهارشنبه 2 اسفند ماه ساعت 30/14 در سالن شهید عضدی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.