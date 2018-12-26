دستگیری کارمندان کلاهبردار در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: چند نفر از کارمندان یکی از اداره های استان با جعل اسناد مربوط به شرکت زیرساخت و با این ادعا که از یکسری اختیارات محرمانه برخوردار هستند در قراردادی که با یک پیمانکار بسته بودند از او خواستند کابل نیکل برای طرح های مخابراتی وارد کشور کند.

هاشمیان افزود: پیمانکار کابل های مورد نظر را به ارزش ۱۸ میلیارد تومان وارد کشور و تحویل این دو نفر داد اما پس از تحویل، متوجه شد از پول خبری نیست و اسنادی هم که این دو کارمند به او داده اند جعلی است.

وی ادامه داد: صاحبان شرکت سرمایه گذاری پس از این که به جعلی بودن اسناد پی بردند به دادسرای مرکز استان شکایت کردند و با اقدامات بازپرس شعبه پنجم دادسرای گرگان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرا دو تن از کارمندان متخلف دستگیر و همه اموال به ارزش ۱۸ میلیارد تومان که کلاهبرداری شده بود ظرف کمتر از سه روز به صاحب اموال بازگردانده شد.

به گفته هاشمیان، تحقیقات بیشتر برای شناسایی و دستگیری دیگر مجرمان ادامه دارد.