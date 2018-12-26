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۵ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۳۲

واژگونی مینی بوس در جاده گلوگاه ۱۵ مصدوم برجای گذاشت

واژگونی مینی بوس در جاده گلوگاه ۱۵ مصدوم برجای گذاشت

ساری - واژگونی مینی بوس در جاده گلوگاه - نوکنده ۱۵ مصدوم برجای گذاشت.

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واژگونی مینی بوس درجاده گلوگاه - نوکنده اظهار داشت: این حادثه شامگاه چهارشنبه به مرکز پیام شرق استان اعلام شد و  آمبولانسهای پایگاههای اورژانس گلوگاه ،تیرتاش،نوکنده و هلال احمر پاسند،نوکنده و کردکوی به محل حادثه واقع در مسیر گلوگاه نوکنده اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۱۵ نفر مصدوم شدند که یک نفر مرد و بقیه خانم های  ۲۰ ساله تا ۴۸ ساله بودند و تمامی مصدومین پس از انجام‌ اقدامات درمانی اولیه پیش بیمارستانی به بیمارستانهای ثامن الائمه گلوگاه و شهدای بندر گز منتقل شدند.

کد مطلب 4496636

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