واژگونی مینی بوس در جاده گلوگاه ۱۵ مصدوم برجای گذاشت

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واژگونی مینی بوس درجاده گلوگاه - نوکنده اظهار داشت: این حادثه شامگاه چهارشنبه به مرکز پیام شرق استان اعلام شد و آمبولانسهای پایگاههای اورژانس گلوگاه ،تیرتاش،نوکنده و هلال احمر پاسند،نوکنده و کردکوی به محل حادثه واقع در مسیر گلوگاه نوکنده اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۱۵ نفر مصدوم شدند که یک نفر مرد و بقیه خانم های ۲۰ ساله تا ۴۸ ساله بودند و تمامی مصدومین پس از انجام‌ اقدامات درمانی اولیه پیش بیمارستانی به بیمارستانهای ثامن الائمه گلوگاه و شهدای بندر گز منتقل شدند.