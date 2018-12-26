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۵ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۳۹

با هشدار به آمریکا پیرامون مداخله در جانشینیِ خاندان سلطنتی؛

بوگدانوف: بن‌سلمان حق دارد که جانشین پدرش باشد

بوگدانوف: بن‌سلمان حق دارد که جانشین پدرش باشد

معاون وزیر خارجه روسیه با هشدار به آمریکا پیرامون مداخله در جانشینیِ خاندان سلطنتی سعودی اعلام کرد: بن‌سلمان حق دارد که جانشین پدرش باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با  بلومبرگ در خصوص هرگونه تلاش آمریکا برای مداخله در جانشینیِ خاندان سلطنتی در ریاض هشدار داد و اعلام کرد: محمد بن‌سلمان (ولیعهد سعودی) این حق را دارد که جانشین پدرش باشد.

معاون وزیر خارجه روسیه در این مصاحبه گفت: البته که ما مخالف مداخله هستیم. مردم عربستان و سران این کشور باید خود درباره چنین سوالاتی تصمیم بگیرند.

وی در ادامه افزود: پادشاه تصمیمی اتخاذ کرد و من حتی نمی‌ توانم تصور کنم که بر چه اساسی برخی در آمریکا در چنین موضوعی مداخله کرده و درباره اینکه چه کسی اکنون یا در آینده بر عربستان حکومت خواهد کرد، تصمیم می‌ گیرند.

«میخائیل بوگدانوف» در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا بن سلمان حق دارد جانشین پدر خود باشد نیز اضافه کرد: البته؛ این موضوع به صورت کاملی مورد تصمیم گیری قرار گرفته است و کاملاً نیز واضح است.

کد مطلب 4496638

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